Яку допомогу обіцяють союзники України для допомоги енергетичному сектору — Finance.ua

Яку допомогу обіцяють союзники України для допомоги енергетичному сектору Сьогодні 08:39 — Енергетика

Яку допомогу обіцяють союзники України для допомоги енергетичному сектору

росія за три місяці завдала шість масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, знищивши 9 ГВт генерації. Уряд представив стратегію зміцнення енергетики країни, одна з головних ролей у якій відведена міжнародним партнерам — від них чекають допомоги у плані посилення протиповітряної оборони та фінансової підтримки.

«Слово і діло» з’ясувало, яку допомогу обіцяли Україні для відновлення енергосистеми за останні місяці.

Найбільшу допомогу для підтримки енергетичного сектору України надали країни «Групи семи плюс» — більше 930 млн євро, у тому числі:

більше 70 млн євро грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України (найбільший внесок зробила Німеччина — 50 млн)

500 млн євро нового фінансування від США для підтримки енергетичного сектору

300 млн євро додаткового фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку

47 млн доларів додаткового гранту від Світового банку та донації у формі гуманітарної допомоги від ЄС.

Читайте також Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт

Більшість союзників зробили внески до Фонду енергетичної підтримки України. Він був створений у квітні 2022 року для допомоги енергетичним компаніям у відновленні інфраструктури після обстрілів. Донорами фонду є окремі країни, міжнародні компанії та організації, які спрямовують кошти на закупівлю обладнання, яке не може бути надано у вигляді гуманітарної допомоги.

За останні місяці грантові внески до фонду зробили:

Швеція (42,5 млн євро),

Британія (23 млн євро),

Австралія (12,3 млн євро),

Данія (5,4 млн євро),

Австрія (5 млн євро),

Ісландія (0,7 млн євро),

Естонія (0,4 млн євро).

Швеція та Бельгія допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури через Програму розвитку ООН: вони виділили гранти на суму 12,7 млн євро та 9 млн євро відповідно.

Читайте також США виділить $824 млн Україні на підтримку енергетичної інфраструктури

Німеччина, крім внеску до Фонду енергетичної підтримки, надала Україні грант на 45 млн євро на закупівлю обладнання та реконструкції підстанцій Укренерго. Вже як кредит (через установу KfW) Німеччина надала Україні 30,4 млн євро в рамках проєкту «Підвищення ефективності передачі електроенергії».

США через USAID виділили Україні більше 176 млн євро на реалізацію програми «Забезпечення енергопостачання, стійкості та постійної роботи енергомереж». Програма створена для «підвищення стійкості, надійності та економічної доступності постачання українцям електрики, природного газу та тепла».

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.