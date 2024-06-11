США виділить $824 млн Україні на підтримку енергетичної інфраструктури — Finance.ua

США виділить $824 млн Україні на підтримку енергетичної інфраструктури
США хочуть виділити на підтримку енергетичної інфраструктури України 824 млн дол.
Про це заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024.
«Я хочу оголосити про те, що США хочуть виділити $824 млн на підтримку енергетичної інфраструктури, де ситуація є надзвичайно критичною», — сказала Пріцкер.
За її словами, в США працюють з Україною для того, щоб 7,5 мільярдів бюджетної підтримки для економіки розподілити вірно.
«За останні 45 днів США виділили на 2 млрд доларів військового устаткування. Ми працюємо з Україною для того, щоб 7,5 мільярдів бюджетної підтримки для економіки розподілити вірно, й ми хочемо, щоб ця підтримка була дуже чіткою. Півтора мільярда, які зараз виділяються там, де українці бажають бачити цю підтримку», — розповіла Пріцкер.
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