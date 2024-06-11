Україна до зими хоче відновити всі енергооб’єкти, які можливо, — Зеленський Сьогодні 18:00 — Енергетика

Фото: Уніан

Україна до зими 2024−2025 років має намір відновити всі зруйновані росією енергооб’єкти, на яких можливі такі роботи. Для цього від європейських партнерів у найближчі три-чотири місяці знадобиться обладнання з непрацюючих електростанцій, а також грошова підтримка.

пряма фінансова допомога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні (Німеччина). За його словами, йдеться саме про коротку перспективу відновлення, для якої Україні потрібна

«У короткій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення всіх енергооб’єктів, які можна зараз відновити. До зими. Це важливо: до зими, протягом наступних 3−4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити, від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз», — сказав Зеленський.

За його словами, елементом відновлення може стати децентралізована маневрена газова генерація. Вона, як заявив Зеленський, вирішить питання щодо дефіциту енергії. А в перспективі буде переведено на водень і балансуватиме зелену енергетику.

Нагадаємо, за підрахунками Київської школи економіки (KSE), втрати енергетичного сектора України внаслідок повномасштабного вторгнення росії перевищили $56,2 млрд. З цієї суми прямі збитки становлять понад $16,1 млрд, а непрямі втрати — $40,1 млрд.



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