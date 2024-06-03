росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації - посол ЄС — Finance.ua

росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації - посол ЄС Сьогодні 19:12 — Енергетика

росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації - посол ЄС

З урахуванням ракетних атак у червні росія вже знищила 9,2 ГВт української генерації.

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

«Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом’якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, росія знищила 9,2 ГВт української генерації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 1 червня, ворог обстріляв дві гідроелектростанції, обладнання станцій зазнало критичних пошкоджень. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, наслідком кількох російських атак стала втрата понад 8 ГВт генерації.

В «Укренерго» заявили , що на тижні ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж наприкінці травня. Це пов’язано з виникненням дефіциту електроенергії.

За словами голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години.

Однак дефіцит зберігатиметься протягом всієї доби, і «фізично неможливо забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі».

Економічна Правда За матеріалами:

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