В «Укренерго» пояснили, чому цього тижня буде багато відключень — Finance.ua

В «Укренерго» пояснили, чому цього тижня буде багато відключень Сьогодні 10:14 — Енергетика

В «Укренерго» пояснили, чому цього тижня буде багато відключень

Цього тижня в Україні протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки відключень через дефіцит електроенергії.

Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, на ситуацію впливатимуть 3 фактори:

вихід на плановий ремонт двох атомних енергоблоків, через що потужності в системі буде менше, ніж раніше;

два останні обстріли РФ 1 та 2 червня, через які зазнали пошкоджень певні об'єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій.

підвищення температури повітря подекуди до +32 градусів, що призведе до того, що споживачі вмикатимуть кондиціонери.

«Тому дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться, причому в досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень», — сказав Кудрицький.

За його словами, найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години, але загалом і протягом усієї доби, і буде неможливо «забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі».

Також голова правління «Укренерго» зазначив, що електроенергії, яку Україна закуповує в Європі недостатньо, щоб повністю уникнути відключень.

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