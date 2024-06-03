В «Укренерго» пояснили, чому цього тижня буде багато відключень — Finance.ua

В «Укренерго» пояснили, чому цього тижня буде багато відключень
Цього тижня в Україні протягом усієї доби будуть застосовуватися графіки відключень через дефіцит електроенергії.
Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.
За його словами, на ситуацію впливатимуть 3 фактори:
- вихід на плановий ремонт двох атомних енергоблоків, через що потужності в системі буде менше, ніж раніше;
- два останні обстріли РФ 1 та 2 червня, через які зазнали пошкоджень певні об'єкти енергетики, зокрема декілька теплових і гідроелектростанцій.
- підвищення температури повітря подекуди до +32 градусів, що призведе до того, що споживачі вмикатимуть кондиціонери.
«Тому дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться, причому в досить серйозному розмірі. Він не може бути фізично перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому з завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень», — сказав Кудрицький.
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За його словами, найбільший дефіцит буде спостерігатися в ранкові й вечірні години, але загалом і протягом усієї доби, і буде неможливо «забезпечити відсутність вимкнень навіть вночі».
Також голова правління «Укренерго» зазначив, що електроенергії, яку Україна закуповує в Європі недостатньо, щоб повністю уникнути відключень.
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