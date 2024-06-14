Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт — Finance.ua

Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт Сьогодні 11:37 — Енергетика

Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт

IFC групи Світового банку і концерн «Галнафтогаз» (мережа АЗК OKKO) на URC-24 підписали мандат щодо фінансування будівництва ВЕС на 150 МВт.

Про це повідомив віцепрезидент IFC Альфонсо Гарсія Мора.

«Енергетичний сектор є одним із найважливіших секторів України. Ми підписали мандатний лист між IFC і „Галнафтогазом“ для фінансування проєкту вітрової установки потужністю 150 МВт», — написав він.

Нагадаємо, IFC та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планують інвестувати до $435 млн у злиття «Датагруп-Воля» та Lifecell.

Довідка Finance.ua:

Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за участі та у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка укладено 12 важливих угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями. Вони дозволять проводити розбудову генерації та мереж, що є надзвичайно важливим для відновлення енергетичних об’єктів після російських атак.



Внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули 500 млн євро. Також уряд 7 червня ухвалив рішення про залучення ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW).



Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення росії перевищили 56 млрд дол.

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