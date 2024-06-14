Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт — Finance.ua

Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт
IFC групи Світового банку і концерн «Галнафтогаз» (мережа АЗК OKKO) на URC-24 підписали мандат щодо фінансування будівництва ВЕС на 150 МВт.
Про це повідомив віцепрезидент IFC Альфонсо Гарсія Мора.
«Енергетичний сектор є одним із найважливіших секторів України. Ми підписали мандатний лист між IFC і „Галнафтогазом“ для фінансування проєкту вітрової установки потужністю 150 МВт», — написав він.
Нагадаємо, IFC та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планують інвестувати до $435 млн у злиття «Датагруп-Воля» та Lifecell.
Довідка Finance.ua:
- Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за участі та у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка укладено 12 важливих угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями. Вони дозволять проводити розбудову генерації та мереж, що є надзвичайно важливим для відновлення енергетичних об’єктів після російських атак.
- Внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули 500 млн євро. Також уряд 7 червня ухвалив рішення про залучення ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW).
- Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення росії перевищили 56 млрд дол.
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