Збитки і втрати енергосектору України перевищили $56 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Збитки і втрати енергосектору України перевищили $56 млрд

Енергетика
3
Збитки і втрати енергосектору України перевищили $56 млрд
Збитки і втрати енергосектору України перевищили $56 млрд
Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення росії перевищили 56 млрд дол.
Таку оцінку оприлюднила Київська школа економіки (KSE).
«Внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму 56,2 млрд дол., тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом „Відбудувати краще, ніж було“, становлять 50,5 млрд дол.», — йдеться у повідомленні.
За оцінками аналітиків KSE, прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року становлять понад 16,1 млрд дол.
Збитки і втрати енергосектору України перевищили $56 млрд
Найбільших збитків спричинили руйнування об’єктів генерації електроенергії (8,5 млрд дол.), магістральних ліній передачі електроенергії (2,1 млрд дол.), а також нафтогазової інфраструктури (3,3 млрд дол.).
Непрямі втрати енергосектору оцінюються в майже 40,1 млрд дол., основна частка цієї суми припадає на втрачені доходи енергетичних компаній — 39,6 млрд дол. Ще 0,5 млрд дол. — це витрати на розбір завалів та демонтажні роботи на пошкоджених об’єктах.
Читайте також
«Загальні потреби відновлення енергетичного сектору України попередньо оцінені аналітичною командою KSE в розмірі 50,5 млрд дол., включно з фінансовою потребою на відбудову у повному обсязі зруйнованої та пошкодженої енергетичної інфраструктури із врахуванням принципу „Відбудувати краще, ніж було“ (48,5 млрд дол.). Решта включає забезпечення потреб ліквідності енергетичних компаній внаслідок втрачених через війну доходів (2 млрд дол.)», — підсумували аналітики.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.