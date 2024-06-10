Внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули €500 млн — Finance.ua

Внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули €500 млн Сьогодні 19:45 — Енергетика

Внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули €500 млн

Внески донорів у Фонд підтримки енергетики України сягнули 500 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні уряду, передають Українськi Новини.

«Щодо відновлення. Ремонти ідуть 24/7. Максимально залучаємо допомогу партнерів. У Фонді підтримки енергетики акумулювали вже 500 млн євро, за які закуповуємо обладнання», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також уряд 7 червня ухвалив рішення про залучення ще 30 млн євро від державного банку Німеччини (KfW).

За словами Шмигаля, ці кошти підуть на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області.

«Це підвищить стійкість нашої енергосистеми та покращить її інтеграцію з європейською», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що Україна також підписала меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку щодо підтримки енергосектору України на 300 млн євро.

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