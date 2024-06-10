Лише 27% українських ТЕС наразі перебувають у робочому стані, — Шмигаль — Finance.ua
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Лише 27% українських ТЕС наразі перебувають у робочому стані, — Шмигаль

Енергетика
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Лише 27% українських ТЕС наразі перебувають у робочому стані, — Шмигаль
Лише 27% українських ТЕС наразі перебувають у робочому стані, — Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі лише 27% українських ТЕС залучені до роботи.
Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».
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«Ситуація в енергетиці дуже складна, це очевидно. росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії, це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму», — зазначив Шмигаль.
За його словами, 42 енергоблоки фактично зруйновані.
«27% великих теплових електростанцій фактично залишаються в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені, тому сьогодні не працюють. Фактично 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі, пошкоджені, це ще 1,3 ГВт потужності», — зауважив політик.
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Шмигаль додав, що наразі Україна працює над відновленням, щоб запустити до опалювального сезону якомога більше генерації.
«Ми працюємо над захистом для того, щоб захистити те, що відновлюємо і те, що збережено. Ми працюємо над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС. У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, поки що нам політично дозволяють імпортувати 1,7. Ми домовляємось зараз і вже на всіх рівнях з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально», — підсумував прем'єр-міністр.
За матеріалами:
УНІАН
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