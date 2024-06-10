Лише 27% українських ТЕС наразі перебувають у робочому стані, — Шмигаль Сьогодні 11:13 — Енергетика

Лише 27% українських ТЕС наразі перебувають у робочому стані, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі лише 27% українських ТЕС залучені до роботи.

Про це він сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Ситуація в енергетиці дуже складна, це очевидно. росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 ГВт електроенергії, це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму», — зазначив Шмигаль.

За його словами, 42 енергоблоки фактично зруйновані.

«27% великих теплових електростанцій фактично залишаються в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені, тому сьогодні не працюють. Фактично 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі, пошкоджені, це ще 1,3 ГВт потужності», — зауважив політик.

Шмигаль додав, що наразі Україна працює над відновленням, щоб запустити до опалювального сезону якомога більше генерації.

«Ми працюємо над захистом для того, щоб захистити те, що відновлюємо і те, що збережено. Ми працюємо над збільшенням імпорту електроенергії з ЄС. У нас фізична спроможність 2,2 ГВт, поки що нам політично дозволяють імпортувати 1,7. Ми домовляємось зараз і вже на всіх рівнях з Єврокомісією для того, щоб спроможність імпортувати була відкрита максимально», — підсумував прем'єр-міністр.

УНІАН За матеріалами:

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