Україні знадобляться місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, — Укренерго — Finance.ua
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Україні знадобляться місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, — Укренерго

Енергетика
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Україні знадобляться місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, — Укренерго
Україні знадобляться місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, — Укренерго
Наразі на ТЕС та ГЕС спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди. Про це заявив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Конкретно в цьому моменті - у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях — масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена», — зазначив Кудрицький.
Він додав, що дефіцити, які спостерігаються в енергосистемі, не може покрити навіть достатньо потужний імпорт з країн Євросоюзу. Це — наслідок російських атак на ГЕС та ТЕС.
«І погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше — місяці, іноді - роки», — наголосив Кудрицький.
Як повідомляли Українські Новини, росія хоче повного блекауту в Україні. Україна готується до складної ситуації взимку, способ вижити — забезпечити, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС.
На початку червня Міненерго повідомило, що через обстріли російськими окупантами енергетичної інфраструктури після 22 березня енергосистема України втратила близько 9 ГВт потужностей.
За матеріалами:
Українські Новини
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