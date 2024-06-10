Україні знадобляться місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, — Укренерго Сьогодні 08:33 — Енергетика

Україні знадобляться місяці й навіть роки для відновлення ТЕС та ГЕС, — Укренерго

Наразі на ТЕС та ГЕС спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди. Про це заявив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Конкретно в цьому моменті - у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях — масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена», — зазначив Кудрицький.

Він додав, що дефіцити, які спостерігаються в енергосистемі, не може покрити навіть достатньо потужний імпорт з країн Євросоюзу. Це — наслідок російських атак на ГЕС та ТЕС.

«І погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше — місяці, іноді - роки», — наголосив Кудрицький.

Як повідомляли Українські Новини, росія хоче повного блекауту в Україні. Україна готується до складної ситуації взимку, способ вижити — забезпечити, щоб взимку працювали всі 9 енергоблоків АЕС.

На початку червня Міненерго повідомило, що через обстріли російськими окупантами енергетичної інфраструктури після 22 березня енергосистема України втратила близько 9 ГВт потужностей.

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