Чи є ризики повного блекауту в Україні: відповідь «Укренерго» — Finance.ua
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Чи є ризики повного блекауту в Україні: відповідь «Укренерго»

Енергетика
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Чи є ризики повного блекауту в Україні: відповідь «Укренерго»
Чи є ризики повного блекауту в Україні: відповідь «Укренерго»
Оператор системи передачі електроенергії в Україні компанія «Укренерго» наразі не передбачає вірогідності блекауту в країні.
Про це йдеться в коментарі компанії «Укренерго» для РБК-Україна.

Що таке «блекаут»

«Блекаут — це велика системна аварія, за якої баланс між наявною енергію в системі та споживанням порушено, і „Укренерго“ не контролює роботу системи», — зазначили в компанії.
В «Укренерго» підкреслили, що не варто плутати блекаут з контрольованими відключеннями, які «Укренерго» саме для того і застосовує, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

Чи може в Україні бути блекаут

«Наразі „Укренерго“ не передбачає можливість такої системної аварії в енергосистемі України, а також в окремих її регіонах. Безумовно, це прогноз без урахування можливих російських масованих обстрілів», — зазначили в «Укренерго».
Україна вже переживала блекаут у листопаді 2022 року. Тоді через російські ракетні удари від електромережі відключилися Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС. Запорізька АЕС перейшла у режим повного блекауту. У всіх регіонах розпочалися аварійні відключення світла.
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Зникла електрика у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Чернігові, Дніпрі, Житомирі, Вінниці, Кропивницькому та інших містах. Відсутність світла призвела до перебоїв із водою, опаленням, мобільним зв’язком та Інтернетом. У багатьох містах зупинився електротранспорт.
Але вже за декілька днів енергетики забезпечили понад 70% потреб електроенергії по Україні.
У 2022−2023 роках українська енергосистема пережила 15 ракетних та 18 атак дронами.
Хвиля нових атак на енергосистему України розпочалася у березні 2024 року. Тоді було втрачено до 6 ГВт генерації. Наразі цифра втрат — близько 9 ГВТ.
У квітні 2024 року міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що блекауту в Україні не буде.
«На жаль, немає жодних сумнівів у тому, що атаки ворога продовжуватимуться. Проте енергосистема є цілісною. Тотального блекауту в країні не буде», — сказав міністр.
Проте через значну кількість об'єктів інфраструктури у Києві відключення світла значно довші, ніж в решті регіонів країни.
За матеріалами:
РБК-Україна
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