Міненерго укладело 12 угод щодо розбудови та відновлення генерації та мереж — Finance.ua

Міненерго укладело 12 угод щодо розбудови та відновлення генерації та мереж
Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2024 у Берліні за участі та у присутності міністра енергетики України Германа Галущенка укладено низку важливих угод про співпрацю з фінансовими установами та енергетичними компаніями.
Ключова мета — розбудова генерації та мереж, що є надзвичайно важливим для відновлення енергетичних об’єктів після російських атак.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Серед підписаних домовленостей, зокрема:
— Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy AG, важливий для впровадження енергоефективних технологій, децентралізованого виробництва електроенергії, збільшення використання ВДЕ;
— Меморандум про взаєморозуміння з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, важливий для розроблення ПАТ «Укрнафта» нових проєктів комбінованого виробництва тепла та електроенергії на основі технології парогазових турбін. Це дасть можливість забезпечити міста теплом і світлом в умовах російських атак;
⁃ Меморандум про співпрацю між ПАТ «Укрнафта» і Deutsche Bank AG, важливий для фінансування розбудови газових та парогазових електростанцій для виробництва тепла та електроенергії;
⁃ Меморандум з GE Vernova, який пропонує рішення для розбудови розумних мереж, зокрема у Харківській та Тернопільській областях;
— Меморандум про взаєморозуміння у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з GOLDBECK SOLAR Investment GmbH, що передбачає розбудову 500 МВт сонячних батарей;
— Меморандум у сфері переходу на відновлювані джерела енергії з NOTUS Energy Invest Ukraine GmbH, що передбачає розбудову 120 МВт вітрової генерації;
— Меморандум з Siemens Energy Global GmbH & Co. KG та НАК «Нафтогаз», важливий для роботи підземних газових сховищ з акцентом на декарбонізацію;
— Спільна декларація з Німецькою Торгово- промисловою палатою, важлива у переході до зеленої енергетики та забезпечення стабільності українського енергосектору;
— Меморандум про взаєморозуміння з Voith Hydro щодо будівництва ПрАТ «Укргідропроект» нових гідроелектростанцій та реконструкції зруйнованих, проведення їх технічного обслуговування;
— Меморандум про взаєморозуміння зі Swedish Development Financial Institution, важливий для децентралізації енергосектору, зокрема використання газових та парових турбін на основі біомаси.
Окрім цього, було підписано Меморандум про започаткування норвезько-українського енергетичного партнерства.
Довідка Finance.ua:
- В України є план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цьогоріч і ще 4 гігавати — протягом наступних років. Про це президент Володимир Зеленський розповів на Конференції з відновлення України у Берліні у вівторок. У своїй промові глава держави у цифрах виклав наслідки російських повітряних атак для енергоінфраструктури України.
- Станом на травень 2024 року збитки та втрати енергетичного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення росії перевищили 56 млрд дол.
- Євросоюз надає Україні 1000 генераторів та сонячні панелі.
- Шмигаль заявив, що й новий тариф на електроенергію не покриває ринкову вартість.
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