Постачальники та споживачі в ЄС мають максимально диверсифікувати джерела енергії — Reuters Сьогодні 10:36 — Енергетика

Постачальники та споживачі в ЄС мають максимально диверсифікувати джерела енергії — Reuters

Сплеск дивних інцидентів, у яких підозрюють росію, змусив уряди країн Європи порушити питання про вразливість енергетичної інфраструктури напередодні зимового сезону.

Про це пише Reuters

Остання хвиля гібридних атак не торкнулася безпосередньо енергетичної інфраструктури Європи, яка охоплює тисячі кілометрів підводних і наземних газопроводів і електрокабелів, термінали з переробки ЗПГ, електроопори та підстанції, морські нафтові та газові родовища, а також сонячні та вітряні електростанції.

Однак зростання кількості гібридних вторгнень відбувається на тлі посилення прямих ударів росії та України по енергетичних об’єктах один одного. Атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи призвели до нестачі палива і падіння експорту, тоді як москва останніми днями завдала масованих ударів по газовидобувних об’єктах в Україні.

Читайте також ЄС має запас потужностей для допомоги Україні перед зимою — Єврокомісія

На цьому тлі енергетична інфраструктура видається природною метою для подальших гібридних атак. Попит і пропозиція на європейських енергетичних ринках перебувають у крихкій рівновазі напередодні зими, а будь-які збої можуть призвести до стрибків цін і підвищення рахунків за опалення.

Це порушує питання про те, чи достатньо Європа готова до майбутніх гібридних атак на свої енергетичні системи. Відповідь майже напевно буде «ні».

«Безумовно, було докладено зусиль зі зміцнення заходів оборони та захисту, особливо в секторах фізичної газової та енергетичної інфраструктури в Прибалтиці та Скандинавії. Ще є деякі недоліки», — зазначив керуючий директор з енергетики, промисловості та ресурсів в Eurasia Group Хеннінг Глойштейн.

Читайте також 7 бюджетних ґаджетів, що врятують під час блекаутів

Щоб захиститися від можливих наслідків російських атак, уряди, постачальники та споживачі мають максимально диверсифікувати джерела енергії. Це може означати будівництво резервних систем доставки газу, використання місцевих електростанцій на поновлюваних джерелах енергії та акумуляторних сховищ, а також збільшення запасів газу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.