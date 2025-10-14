0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Постачальники та споживачі в ЄС мають максимально диверсифікувати джерела енергії — Reuters

Енергетика
36
Постачальники та споживачі в ЄС мають максимально диверсифікувати джерела енергії — Reuters
Постачальники та споживачі в ЄС мають максимально диверсифікувати джерела енергії — Reuters
Сплеск дивних інцидентів, у яких підозрюють росію, змусив уряди країн Європи порушити питання про вразливість енергетичної інфраструктури напередодні зимового сезону.
Про це пише Reuters.
Читайте також
Остання хвиля гібридних атак не торкнулася безпосередньо енергетичної інфраструктури Європи, яка охоплює тисячі кілометрів підводних і наземних газопроводів і електрокабелів, термінали з переробки ЗПГ, електроопори та підстанції, морські нафтові та газові родовища, а також сонячні та вітряні електростанції.
Однак зростання кількості гібридних вторгнень відбувається на тлі посилення прямих ударів росії та України по енергетичних об’єктах один одного. Атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи призвели до нестачі палива і падіння експорту, тоді як москва останніми днями завдала масованих ударів по газовидобувних об’єктах в Україні.
Читайте також
На цьому тлі енергетична інфраструктура видається природною метою для подальших гібридних атак. Попит і пропозиція на європейських енергетичних ринках перебувають у крихкій рівновазі напередодні зими, а будь-які збої можуть призвести до стрибків цін і підвищення рахунків за опалення.
Це порушує питання про те, чи достатньо Європа готова до майбутніх гібридних атак на свої енергетичні системи. Відповідь майже напевно буде «ні».
«Безумовно, було докладено зусиль зі зміцнення заходів оборони та захисту, особливо в секторах фізичної газової та енергетичної інфраструктури в Прибалтиці та Скандинавії. Ще є деякі недоліки», — зазначив керуючий директор з енергетики, промисловості та ресурсів в Eurasia Group Хеннінг Глойштейн.
Читайте також
Щоб захиститися від можливих наслідків російських атак, уряди, постачальники та споживачі мають максимально диверсифікувати джерела енергії. Це може означати будівництво резервних систем доставки газу, використання місцевих електростанцій на поновлюваних джерелах енергії та акумуляторних сховищ, а також збільшення запасів газу.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems