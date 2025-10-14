Підвищено пільгові ціни на газ для окремих споживачів Сьогодні 12:04 — Енергетика

Підвищено пільгові ціни на газ для окремих споживачів

Кабмін вніс зміни до постанови про пільгові ціни на газ і підвищив їх для окремих видів споживачів.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 10 жовтня 2025 р. № 1306, пише Укрправда.

Уряд продовжив дію положення про пільгові ціни на газ для усіх видів споживачів до 31 березня 2026 року.

При цьому, підвищив вартість газу за 1000 куб. метрів газу (з урахуванням ПДВ) для окремих видів споживачів, зокрема:

для теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі, — з 18000 гривень до 21000 гривень,

для теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі, — з 14000 гривень до 16000 гривень,

для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють виключно електричну енергію, — з 14000 гривень до 16000 гривень,

для газотурбінних та газопоршневих установок, які виробляють електричну та теплову енергію комбінованим способом, — з 18000 гривень до 21000 гривень.

Ціни на закупівлі газу для потреб населення залишаються незмінними — 7250 грн за 1000 куб. метрів власного видобутку.

Окрім цього, за постановою, до 31 березня 2026 року Оператор ГТС зобов’язаний придбавати виключно імпортний природний газ в обсязі 340 млн куб. метрів за біржовими цінами.

Нагадаємо, через російські атаки по енергооб’єктах України цієї зими, ймовірно, доведеться додатково імпортувати з Європи газ, який обійдеться їй у близько 2 мільярди доларів.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, Україна зараз веде переговори зі своїми міжнародними партнерами щодо збільшення імпорту природного газу приблизно на 30%.

Також Кабмін продовжив покладання спеціальних обов’язків на НАК «Нафтогаз України» до 31 березня 2026 року, тобто зафіксував тариф на газ, який використовується для опалення та продається бюджетним установам.

Продовжили дію покладення спеціальних обовʼязків на суб’єктів ринку природного газу:

для населення — 7420 грн за 1000 кубічних метрів.

для бюджетних установ — 16390 грн за 1000 кубометрів.

Рішення уряду «дозволить зберегти стабільні тарифи для людей упродовж усього опалювального сезону».

