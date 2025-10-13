Україні доведеться витратити мільярди на додаткову закупівлю газу Сьогодні 21:22

Через російські атаки по енергооб’єктах України цієї зими, ймовірно, доведеться додатково імпортувати з Європи газ, який обійдеться їй у близько 2 мільярди доларів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело в енергетичній галузі України.

Видання пише, що енергетична війна між Україною та росією — «це вулиця із двостороннім рухом». Мовляв, як українські удари по російських НПЗ завдають країні-агресорці збитків, так і обстріли росією українських енергетичних підприємств завдають чималих проблем Україні.

Тому, зазначається, українські чиновники вже заявили, що їм доведеться імпортувати додатково дорогий газ із Європи, щоб компенсувати дефіцит.

За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, Україна зараз веде переговори зі своїми міжнародними партнерами щодо збільшення імпорту природного газу приблизно на 30%.

УНІАН За матеріалами:

