Укрпошта запускає мережу поштоматів: де і коли їх встановлять
Після кількох років спроб і зірваних контрактів Укрпошта запускає власну мережу поштоматів.
Про це повідомила пресслужба поштового оператора.
Де встановлять поштомати і як вони працюватимуть
- Український виробник Modern Expo виграв тендер і вже до кінця року встановить перші 100 модулів — 70 у Києві та 30 в Одесі.
- Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний у App Store та Google Play.
- В Укрпошті заявляють, що поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки: вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз.
Поштомати мають модульну конструкцію: систему можна масштабувати від одного до десятків модулів, а базова конфігурація має два блоки по 15−20 комірок кожен.
«Ми чекали цього дня разом із нашими клієнтами. Для когось поштомати — це просто технічне рішення, але для нас це історія довжиною в кілька років. За цей час було кілька тендерів, зірвані строки, зміна партнерів — і все спочатку», — коментує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Уже наступного року Укрпошта розпочне масштабування мережі по всій країні.
