Укрпошта запускає мережу поштоматів: де і коли їх встановлять

Після кількох років спроб і зірваних контрактів Укрпошта запускає власну мережу поштоматів.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Де встановлять поштомати і як вони працюватимуть

Український виробник Modern Expo виграв тендер і вже до кінця року встановить перші 100 модулів — 70 у Києві та 30 в Одесі.

Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0, який уже доступний у App Store та Google Play.

В Укрпошті заявляють, що поштомати створені за підвищеними стандартами безпеки: вони захищені від води, пилу та механічних пошкоджень, тож витримають і дощ, і мороз.

Поштомати мають модульну конструкцію: систему можна масштабувати від одного до десятків модулів, а базова конфігурація має два блоки по 15−20 комірок кожен.

«Ми чекали цього дня разом із нашими клієнтами. Для когось поштомати — це просто технічне рішення, але для нас це історія довжиною в кілька років. За цей час було кілька тендерів, зірвані строки, зміна партнерів — і все спочатку», — коментує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Уже наступного року Укрпошта розпочне масштабування мережі по всій країні.

