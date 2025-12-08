День фінансів: прискорене бронювання, підвищені стипендії, «базар» від monobank Сьогодні 17:45

Понеділок, 8 грудня. monobank запускає аналог OLX, Укрпошта — поштомати, а Кабмін — комплексну пенсійну реформу.

Прискорене бронювання

до 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал Дія втричі швидше. Одне з важливих нововведень — можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів. Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Так,критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал Дія втричі швидше. Одне з важливих нововведень — можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів.

Крім того, Кабмін вдосконалив процедуру автоматичного продовження відстрочок для тих, хто здійснює опіку, піклування, постійний догляд або утримання повнолітньої особи.

«Базар» від monobank

0,1%, коли завершиться тестування сервісу, комісія буде 1,9%. Усі продавці вже верифіковані через monobank, а купити товар можна буде частинами. Більше про фішки monoбазару за monobank запустив аналог OLX у своєму застосунку. Тепер на monoмаркеті клієнти зможуть продавати свої непотрібні (або потрібні) речі. Комісія за будь-який продаж поки, коли завершиться тестування сервісу, комісія буде 1,9%. Усі продавці вже верифіковані через monobank, а купити товар можна буде частинами. Більше про фішки monoбазару за посиланням

Нові розміри стипендій

З 1 вересня 2026 року студенти вищих навчальних закладів та коледжів в Україні студенти вищих навчальних закладів та коледжів в Україні отримуватимуть вищі стипендійні виплати. Згідно з Державним бюджетом України на 2026 рік, на виплату академічних та іменних стипендій передбачено 6,6 млрд грн. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж було заплановано у 2025 році.

🎬 Де взяти гроші на підвищення зарплат вчителям, лікарям, та загалом бюджетникам, яке передбачається у бюджеті на 2026 рік? З чого держава платитиме пенсії, коли в бюджеті справжня чорна діра розміром у майже 20 мільярдів доларів? У новому відео на нашому YouTube-каналі даємо відповіді на всі ці питання:

800 млн від США на два роки

400 мільйонів доларів на рік на 2026 і 2027 фінансові роки. Законодавці США представили остаточний текст законопроєкту про оборонну політику, який передбачає рекордні видатки на національну безпеку і сотні мільйонів доларів на підтримку України. Законопроєкт передбачає виділення на національну оборону 901 мільярда доларів. Документ також продовжує фінансування Ініціативи з надання допомоги Україні в забезпеченні безпеки на рівніна рік на 2026 і 2027 фінансові роки.

Відмітимо, що Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює систему управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду НАТО та країн ЄС. Цей документ направили на підпис главі держави ще в липні 2023 року.

💰 Україна ці майже чотири роки тримається лише завдяки західному фінансуванню — за оцінками експертів, у бюджеті нашої країни близько 70% складають кошти наших партнерів. За різними підрахунками країни Великої сімки та Євросоюзу вже надали Україні близько 300 млрд доларів фінансової допомоги. Також було погоджено кредит для України у розмірі 50 млрд доларів під заставу майбутніх доходів від заморожених активів рф.

Яка доля чекає на заморожені активи та на що може розраховувати Україна, Finance.ua розбирався у новій статті:

Комплексна пенсійна реформа

У переліку вимог Міжнародного валютного фонду до України з’явилися нові пункти, які стосуються пенсійної системи. Український уряд зобов’язався за підтримки МВФ і Світового банку розробити комплексну пенсійну реформу, що охоплює всі компоненти системи. Крім того, уряд повинен утриматися від введення нових спеціальних пенсій або привілеїв, зниження пенсійного віку та прийняття нового законодавства, яке створювало б додаткові умовні пенсійні зобов’язання без забезпечення фінансовими ресурсами.

Тарифи на електроенергію

Кабмін ухвалив рішення , яке спрямоване на стримування зростання тарифу на передачу електроенергії. Як пояснила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, ця складова суттєво впливає на загальну вартість електроенергії для всіх споживачів.

📢 «Ми змінили механізм, за яким „Укренерго“ може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами», — зазначила Свириденко.

Як повідомляють аналітики GMK Center, українські ціни на електроенергію на ринку «на добу наперед» (РДН) не поступаються європейським і є вищими, ніж середні по Європі.

Перший поштомат Укрпошти

Укрпошта запустила перший поштомат у Києві. Він розташований на Майдані Незалежності. До кінця 2025 року планують встановити 100 модулів. Серед них 70 у Києві та 30 в Одесі. Укрпошта планує розпочати масштабування мережі вже в наступному році.

В Укрпошті також нагадали , на що можна витратити 1000 грн «зимової підтримки» у відділеннях.

Курс гривні в листопаді

У Національному банку повідомили , що ситуація на валютному ринку у листопаді залишалася стабільною. Чистий попит на безготівкову та готівкову іноземну валюту майже не змінився порівняно з жовтнем. Середній офіційний курс гривні до долара послабився на 1.1%. Послаблення щодо євро становило 0.4%.

Зі свого боку членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько прогнозує , що в перші дні другого зимового тижня ринок працюватиме в режимі балансу попиту й пропозиції від експорту та імпорту.

📢 «В середині тижня можливі більш помітні коливання, а ближче до завершення торгового періоду можливі сценарії як помірного ослаблення на тлі підвищеного попиту на валюту, так і помірного укріплення при стабілізації валютних потоків. Однак геополітичні події та зміни ризикового апетиту на світових ринках можуть миттєво змінити напрям руху курсу», — зазначає Золотько.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.