Електроенергія в Україні дорожча, ніж у Польщі та Угорщині (інфографіка) Сьогодні 16:04 — Енергетика

Електроенергія в Україні дорожча, ніж у Польщі та Угорщині (інфографіка)

Українські ціни на електроенергію на ринку «на добу наперед» (РДН) не поступаються європейським і є вищими, ніж середні по Європі.

Про це повідомляють аналітики GMK Center.

На тлі війни та атак рф на енергосистему бізнес в Україні опинився у значно гірших умовах, ніж промисловці в країнах ЄС. Аналітики наголошують: вітчизняна промисловість змушена конкурувати в нерівних умовах.

Ціни на електроенергію в Україні та ЄС

За даними «Оператора ринку», у листопаді середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН в Україні становила 6830,49 грн/МВт·год, або €140/МВт·год за середнім курсом євро за період.

Це майже на третину більше, ніж у Польщі, та в 1,2 раза дорожче, ніж в Угорщині.

Для порівняння, торік цей показник в Україні становив €109,5/МВт·год, тоді як середній рівень по Європі — €82,02/МВт·год.

Щодо інших країн, то там середні ціни на добу наперед (за 11 місяців 2025 року) були такими:

Італія — €121,7/МВт·год;

Німеччина — €88,6/МВт·год;

Іспанія — €65,3/МВт·год;

Франція — €61,3/МВт·год;

Швеція — €40,3/МВт·год.

У ЄС готують фіксовані ціни для промисловості

Паралельно в Європі обговорюють запровадження фіксованої промислової ціни на електроенергію в Німеччині на рівні €50/МВт·год строком на 3 роки. Запустити її планують із 2026 року, переговори з Єврокомісією перебувають на фінальній стадії.

Водночас Італія та Чехія вже заявляють, що така модель може спотворити конкуренцію між країнами ЄС.

Обстріли рф і цілодобові обмеження для бізнесу в Україні

Українська промисловість працює в значно складніших умовах. Через обстріли енергетичної інфраструктури для промислових споживачів запроваджені графіки обмеження потужності, які з 8 листопада стали цілодобовими.

Ситуація різко погіршилася в жовтні-листопаді 2025 року через масштабні й систематичні удари росіян. Потужностей системи передачі стало недостатньо для повноцінного постачання електроенергії із заходу на схід країни. Через це в листопаді Україна навіть не використовувала весь доступний технічний перетин для імпорту.

Підвищення тарифів Укренерго викликало спротив бізнесу

Галузеві асоціації також виступили проти планів підвищити тарифи Укренерго на 2026 рік. Регулятор пропонує збільшити:

тариф на передачу — з 686,23 до 785,39 грн/МВт·год (+14%),

тариф на диспетчерське управління — з 98,97 до 110,03 грн/МВт·год (+11%).

Читайте також Уряд ухвалив рішення, яке має стримати зростання тарифу на електроенергію

Аналітики GMK зазначають, що для промислових підприємств таке зростання є неприйнятним.

«Вказане підвищення є неприйнятним для промпідприємств, в умовах війни й енергетичної кризи додаткове фінансове навантаження створює серйозні ризики скорочення виробництва», — йдеться у повідомленні.

Раніше ми ділилися поясненням «Укренерго» , про те, чи може імпорт електроенергії скасувати графіки відключення світла.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.