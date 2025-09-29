0 800 307 555
Ціна електроенергії для української промисловості не може бути вищою, ніж в Європі — Свириденко

Енергетика
Питання забезпечення вартості електроенергії для української промисловості, яка була б конкурентною з її вартістю за кордоном, потребує дискусії.
Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з бізнесом у Дніпрі.
«Це питання потребує дискусії як всередині уряду, так і в експертному і бізнес-середовищі. Якщо ціна електрики для українського підприємства буде вищою, ніж аналогічна ціна для підприємства за кордоном, ми втрачатимемо конкурентоздатність», — написала вона в телеграм.
Свириденко зазначила, що проблеми гірничо-металургійного комплексу (ГМК) заслуговують на більшу увагу як місцевої влади, так і окремих міністерств.
«Адже такі підприємства не лише роблять внесок в економіку, але й фактично забезпечують життя цілих міст, особливо поблизу лінії фронту. Це і проблематика внутрішніх тарифів, і доступ на зовнішні ринки, і виклики євроінтеграції. Такого секторального підходу не вистачає і в інших важливих галузях», — зазначила очільниця уряду.
Як повідомлялося, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства позаминулого тижня провело нараду з проблемних питань ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевезення та інших витрат задля збереження експортного потенціалу за участі представників Міненерго, НКРЕКП, «Укрзалізниці» та «Укренерго».
«Мета — напрацювати рішення, аби зменшити витрати для українських металургів, зберегти експортний потенціал підприємств, підтримати виробництво. Будемо напрацьовувати збалансовані рішення по кожному», — написав за її результатами міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
За його словами, серед головних питань — ціни на електроенергію та для металургійних виробництв, логістичні витрати, дефіцит сировини.
Один з учасників наради повідомив, що на ній тільки озвучувалися проблеми та можливі шляхи їх вирішення, але більш детально варіанти рішень домовились обговорити у жовтні.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
