Українці отримають гроші на оплату електроенергії: хто може розраховувати — Finance.ua

Українці отримають гроші на оплату електроенергії: хто може розраховувати Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Українці отримають гроші на оплату електроенергії: хто може розраховувати

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримають додаткові кошти для оплати електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запровадження додаткової підтримки для сімей, які проживають у зонах активних або можливих бойових дій, щоб запобігти вимушеному виїзду населення та допомогти тим, хто вирішив залишитися.

Хто може отримати виплату

Додаткова допомога надаватиметься сім’ям, які отримують житлові субсидії чи пільги, починаючи з жовтня 2025 року. Вона призначатиметься автоматично Пенсійним фондом України, додаткові заяви подавати не потрібно.

Виплати припинятимуться у разі:

переїзду за межі територій активних або можливих бойових дій чи України;

втрати права на пільгу або субсидію;

знищення житла;

зміни статусу території на умовно безпечну або окуповану.

Розмір допомоги

Розмір виплати становитиме вартість 100 кВт·год електроенергії на кожну особу в сім’ї (але не більше ніж 300 кВт·год на домогосподарство). Кошти надаватимуться разом із субсидіями чи пільгами.

Підтримка є адресною і спрямованою на покриття витрат на електропостачання або інші альтернативні джерела енергії.

Читайте також Коли в Україні зростуть тарифи на комуналку

У міністерстві наголосили, що родини, які користуються послугою, мають вчасно оплачувати спожиту електроенергію.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів за дорученням президента ухвалив перший пакет рішень, спрямованих на підтримку прифронтових територій. В основу програми закладено 5 ключових пріоритетів:

доступне житло. У межах програми «єОселя» держава сплатить 70% першого внеску за іпотеку для переселенців та мешканців прифронтових населених пунктів, а також 70% щомісячних виплат протягом першого року;

безпека. Передбачено зміцнення захисту громад та критичної інфраструктури;



підтримка населення. Кожне домогосподарство отримає 19 400 грн на придбання твердого палива, компенсується 100 кВт електроенергії на людину щомісяця;



підтримка бізнесу. Критично важливі підприємства матимуть право бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників;



охорона здоров’я. Заклади охорони здоров’я у сільських та віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги, а для екстреної медичної допомоги зростуть коефіцієнти оплати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.