Житло, безпека та бізнес: уряд ухвалив перший пакет підтримки для прифронтових громад — Finance.ua

Житло, безпека та бізнес: уряд ухвалив перший пакет підтримки для прифронтових громад Сьогодні 11:28 — Казна та Політика

Житло, безпека та бізнес: уряд ухвалив перший пакет підтримки для прифронтових громад, Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів за дорученням президента ухвалив перший пакет рішень, спрямованих на підтримку прифронтових територій.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ідеться про розроблення комплексної програми, яка охопить 238 громад у 10 областях. У зоні дії програми проживає 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн належать до вразливих груп населення», — заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

В основу програми закладено 5 ключових пріоритетів

Доступне житло

У межах програми «єОселя» держава сплатить 70% першого внеску за іпотеку для переселенців та мешканців прифронтових населених пунктів, а також 70% щомісячних виплат протягом першого року.

Додатково надаватиметься 40 тис. грн для покриття витрат, пов’язаних з оформленням житлового кредиту.

Читайте також ВПО матимуть право на державну допомогу за програмою єОселя

Безпека

Передбачено зміцнення захисту громад та критичної інфраструктури, а також будівництво укриттів у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Підтримка населення

Кожне домогосподарство отримає 19 400 грн на придбання твердого палива, компенсується 100 кВт електроенергії на людину щомісяця. Оплату суспільно корисних робіт збільшено на 33%.

Підтримка бізнесу

Для аграріїв передбачена субсидія у розмірі 1 000 грн на гектар у районах бойових дій. Також планується фінансова підтримка садів і теплиць до 400 тис. грн на гектар з компенсацією до 80% витрат.

Охорона здоров’я

Заклади охорони здоров’я у сільських та віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги, а для екстреної медичної допомоги зростуть коефіцієнти оплати.

Свириденко повідомила, що вже готується другий пакет підтримки для прифронтових регіонів, який розширить можливості для проживання і роботи у цих громадах.

Він передбачатиме спеціальні умови для бізнесу з урахуванням воєнних ризиків, додаткові програми відновлення житла, пріоритетне забезпечення медичних закладів обладнанням і ліками, а також підвищення зарплат і пенсій.

Нагадаємо, молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть отримати від держави 200 тис. грн.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону примусового стягнення боргів з бізнесу з окупованих територій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.