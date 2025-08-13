ВПО матимуть право на державну допомогу за програмою єОселя — Finance.ua

ВПО матимуть право на державну допомогу за програмою єОселя Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

ВПО матимуть право на державну допомогу за програмою єОселя

Мінсоцполітики опублікувало проєкт постанови Уряду щодо Порядку надання державної допомоги за пільговим іпотечним кредитом за програмою єОселя для ВПО та осіб, які проживають на прифронтових територіях.

Про це повідомив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

Державна допомога ВПО та жителям прифронтових громад надаватиметься:

у вигляді сплати 70% першого внеску за пільговий іпотечний кредит (з разовою комісією за видачу кредиту), але не більше 30% від суми кредиту;

за пільговий іпотечний кредит (з разовою комісією за видачу кредиту), але не більше 30% від суми кредиту; на покриття 70% щомісячних платежів протягом першого року з дати укладення кредитного договору.

Головною умовою отримання державної допомоги є відсутність житла на підконтрольній Україні території. Діючі умови для ВПО за єОселею:

перші 10 років річна ставка 7%, далі — 10%, термін кредиту — до 20 років;

перший внесок 20% від вартості житла (для осіб до 25 років включно — 10%);

нове або здане в експлуатацію житло віком до 10 років;

можливість використання житлового сертифіката за програмою єВідновлення як перший внесок.

Постанова наразі не ухвалена і має набути чинності з 10 вересня, зазначає Фролов.

Фінансування допомоги має здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної та благодійної допомоги, а також місцевих бюджетів.

Довідка Finance.ua:

на одну людину в Києві сьогодні припадає в середньому лише 20,3 м² житла. Це вдвічі менше, ніж у країнах ЄС (42,5 м²) та США (69 м²);

за даними у липні 2025 року, середньозважена ефективна ставка сза держпрограмою єОселя становила 8% річних на первинному ринку та 9,7% на вторинному ринку;

нещодавно «Укрфінжитло» затвердило План стратегічного розвитку на 2025−2029 роки, який передбачає масштабування програми «єОселя» та видачу 70 тис. іпотечних кредитів за 5 років. Плани також передбачають деякі зміни за програмою.

