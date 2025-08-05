«єОселя» майже не працює у прифронтових регіонах: нардеп розповів про недоліки державної програми — Finance.ua
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«єОселя» майже не працює у прифронтових регіонах: нардеп розповів про недоліки державної програми

Кредит&Депозит
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«єОселя» майже не працює у прифронтових регіонах: нардеп розповів про недоліки державної програми
«єОселя» майже не працює у прифронтових регіонах: нардеп розповів про недоліки державної програми
Програма «єОселя» продовжує відігравати ключову роль у розвитку іпотечного кредитування в Україні. Понад 95% усіх виданих іпотечних позик припадає саме на неї. З жовтня 2022 року, коли стартувала програма, нею скористалися майже 18,7 тисячі українців. Загальна сума виданих кредитів перевищила 31,1 мільярда гривень.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За його словами, найактивніше програмою користуються мешканці Києва та Київської області. За сім місяців 2025 року тут уклали майже 2,2 тисячі іпотечних договорів. Це 57% від загальної кількості з початку року.
Від старту програми на ці регіони припадає майже половина всіх виданих кредитів, а саме 49,3%.
У прифронтових областях програма працює значно гірше. Подекуди отримати кредит надзвичайно складно або зовсім неможливо. Так, за сім місяців 2025 року:
  • у Миколаївській області видали 4 кредити;
  • у Запорізькій — 7;
  • у Сумській — 18;
  • у Харківській — 19.
Від початку програми і до сьогодні у Запорізькій області видали лише 46 іпотечних кредитів (0,2% від загальної кількості), у Миколаївській — 77 (0,4%), у Харківській — 136 (0,7%), у Сумській — 193 (1,0%). Водночас програма взагалі не працює в Херсонській, Донецькій і Луганській областях. Загалом у цих регіонах видали у 1,7 раза менше іпотек, ніж, наприклад, у Рівненській або Волинській областях.
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«Але саме в прифронтових регіонах найбільше руйнувань інфраструктури та житлового фонду. Тому механізм „єОселі“ потрібно переглядати так, щоб доступна іпотека дійсно була доступною для мешканців прифронтових територій також. Обов’язково потрібно працювати над масштабуванням програми», — наголосив нардеп.
На його думку, фінансування програми потрібно збільшувати як за рахунок внутрішніх ресурсів (випуску ОВДП, іпотечних облігацій, відмови від неефективних програм), так і за підтримки міжнародних партнерів у вигляді пільгових кредитів, грантів і гарантій.
Нагадаємо, раніше в Українській фінансовій житловій компанії розповіли, що за час дії державного іпотечного кредитування «єОселя» понад 18 тисяч українців скористалися програмою. Загальна сума виданих кредитів перевищила 30 млрд грн. Найбільше кредитів (9 331) отримали військовослужбовці та представники сектору безпеки. Цьогоріч зросла кількість українців, які обирають житло в новобудовах. У 2024 році частка таких придбань становила 33%, а у 2025 році — 60%.
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Щоб отримати кредит за програмою «єОселя», потрібно відповідати чітким вимогам. Кандидат має бути громадянином України, не перебувати під санкціями та не брати участі в інших державних житлових програмах (за винятком тих, чиє житло постраждало через війну).
Умови видачі пільгової іпотеки в рамках єОселі передбачають гнучкість, але вік позичальника — це питання банківського ризику. Якщо клієнт не зможе погасити кредит до досягнення 70 років, заявку, найімовірніше, не схвалять.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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