Рожкова розповіла про зміни, які необхідно запровадити в програмі «єОселя» — Finance.ua
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Рожкова розповіла про зміни, які необхідно запровадити в програмі «єОселя»

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Рожкова розповіла про зміни, які необхідно запровадити в програмі «єОселя»
Рожкова розповіла про зміни, які необхідно запровадити в програмі «єОселя»
Державна програма іпотечного кредитування «єОселя» потребує вдосконалення, зокрема переходу від прямого кредитування до компенсації відсоткових ставок.
Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Які зміни потрібно запровадити

За її словами, програму треба «перебудувати», зокрема, запровадити на законодавчому рівні якісне корпоративне управління для «єОселі» і зробити її звітність прозорою.
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«А в першу чергу нам треба перейти від прямого кредитування державною установою населення до компенсації ставок», — наголосила вона.
За її словами, важливим завданням також є розробка різних іпотечних продуктів для окремих категорій населення з різними ставками і рівнями компенсацій, що дозволить наблизити програму до ринкового рівня.
Для функціонування програми також необхідно прийняти ряд законодавчих ініціатив, зокрема закон про оцінку майна, закон про сек’юритизацію, імплементувати Європейську іпотечну директиву, зазначила Рожкова.
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Нагадаємо, ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») вивчає можливість залучення іноземних банків до державної програми доступної іпотеки «єОселя».
Іноземні фінансові інституції вивчають механізми і підходи «Укрфінжитла», і компанія очікує на позитивні рішення стосовно фінансування і допомоги програмі.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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