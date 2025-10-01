0 800 307 555
укр
Скільки українців у Польщі відчувають себе повністю інтегрованими — дослідження

Особисті фінанси
За даними дослідження Gremi Personal, хоча 80% українців мають стабільну роботу, лише 11% відчувають себе повністю інтегрованими у польське суспільство.
Більшість громадян України, які зараз проживають у Польщі, не планують залишатися тут надовго. Це може мати серйозні наслідки для польської економіки, особливо в тих галузях, які вже страждають від дефіциту робочої сили.
Опитування показує, що значна частина українців розглядає своє перебування в Польщі як тимчасове.
  • 17,9% планують повернутися до України, щойно це стане можливим.
  • Ще 10,4% вважають свій переїзд до Польщі короткостроковим рішенням.
  • 45,3% не впевнені у майбутньому, чекаючи на розвиток ситуації.
  • Лише 13,2% висловлюють готовність залишитися назавжди, якщо умови будуть сприятливими.

Бар’єри

Основними бар’єрами для інтеграції українці називають соціальну ізоляцію та упереджене ставлення. Майже половина респондентів зізнається, що рідко або ніколи не спілкуються з поляками поза роботою, а 69% заявили про випадки упередження чи неповаги.
Експерти підкреслюють, що для збереження українських працівників Польща має створити умови, які забезпечать їм відчуття стабільності, прийняття та належності до суспільства.
На кінець 2022 року українці становили найбільшу групу іноземних працівників у Польщі — майже 746 тисяч осіб були зареєстровані у системі соціального страхування ZUS.
Вони найбільше працюють у виробництві, будівництві, промисловій переробці, транспорті, логістиці та сільському господарстві. Втрата такої кількості кадрів може серйозно вдарити по цих секторах.
За словами експертів, відтік працівників призведе до негайного економічного шоку. Це означатиме спад виробництва, дефіцит робочої сили та різке зростання цін. Як наслідок, внутрішнє споживання зменшиться, а податкові надходження до бюджету скоротяться.
Раніше Президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму проект закону, який передбачає суттєве посилення вимог для іноземців, зокрема українців, що претендують на польське громадянство.
Збільшення мінімального терміну безперервного проживання в Польщі для отримання польського громадянства з 3 до 10 років передбачено проектом змін до Закону про польське громадянство, поданим до Сейму президентом Каролем Навроцьким.

Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems