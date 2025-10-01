Скільки заробляють і куди інвестують розробники ігор у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Половина геймдевів заробляють більше, ніж витрачають. При цьому 25% вкладають свої кошти у депозити, акції чи інвестфонди.

Про це йдеться у новому дослідженні DOU

Медіані зарплати, згідно з опитуванням, у галузі розробки ігор розподілилися так:

джуніори — $800;

міддл — $1800;

сеньйор — $3500;

тім лід — $3440.

Цікаво, що 51% опитаних заробляє більше, ніж витрачає. Своєю чергою варіант «витрачаю стільки, скільки заробляю» обрали 31% респондентів, а «витрачаю більше, ніж заробляю» — 15%. Якщо ж взяти тільки останній негативний варіант, то в ньому анкети розподілилися так: джуни — 23%, мідли — 56%, сеньйори — 21%.

У контексті типу компаній, де працюють опитані геймдеви, цікаво поглянути на зарплати. Медіанна винагорода в продуктових компаніях складає $3250, в аутстафінгових — $3000, а в аутсорсингових — $2125. Варто зазначити, що для стартапів цей показник склав $2800.

Скільки годин на тиждень працюють

Більшість українських розробників ігор працюють від 35 до 45 годин на тиждень — таку опцію обрали 59% усіх опитаних. Однак у цьому питанні варто заглибитися в тайтли.

Наприклад, джуни дуже рідко працюють понад 60 годин на тиждень (лише 5% від усіх відповідей у цьому варіанті). Ба більше, жоден із них не обрав опцію «працюю менше 20 годин на тиждень».

Якщо говорити про мідлів, то найактивніше вони обирали варіант «20−35 годин на тиждень» (53% від усіх відповідей).

А в контексті сеньйорів йдеться про «45−60 годин на тиждень» (40%) та «понад 60 годин» (39%).

Також тут можна звернути увагу і на окремі спеціальності. Зокрема, опцію «понад 60 годин на тиждень» частіше за інших обирали софтвер інженери (52% від усіх відповідей у цьому варіанті). Лише один геймдизайнер зазначив, що працює в такому режимі. З іншого боку, відповідей представників цієї професії взагалі немає у варіанті «менше 20 годин» — її обирали тільки фахівці арт-напряму, тестувальники та, знову ж таки, софтвер інженери. У розрізі найпопулярнішої відповіді «35−45 годин» частки для чотирьох основних напрямів розподілилися так: софтвер інженери — 40%, тестувальники — 28%, художники та аніматори — 17%, геймдизайнери — 12%.

Овертайми і оплата за них

Близько 33% опитаних повідомили, що не овертаймлять на роботі. Якщо заглибитися у цей варіант відповіді й поглянути на ситуацію з тайтлами, то вона така: 35% — мідли, 30% — сеньйори, 10% — джуни, 13% — тех-/тім-ліди. Якщо дивитися з іншого боку, то виходить, що не овертаймлять загалом понад 31% джунів, 32% мідлів та майже 40% сеньйорів.

Корисно також подивитися, хто овертаймить, але не отримує за це винагороди. Як видно з інфографіки вище, таких у нас 28%. Серед усіх джунів, які брали участь в опитуванні, гроші за овертайми не отримують майже 33%. У мідлів цей показник — 27%, а у сеньйорів — 24%. Нарешті, серед тех-/тім-лідів таких людей близько 30%.

Чи затримують зарплати? Більшість українських розробників ігор, що заповнювали анкету, отримують заробітну плату вчасно. Таких — 79%. Регулярно затримують виплати лише у 1,5% випадків. Цікаво, що останній варіант відповіді не обрав жоден працівник стартапу, а найбільше про регулярні затримки повідомляють фахівці з продуктових студій.

З іншого боку, понад 86% усіх респондентів із продуктових команд зазначили, що не мають такої проблеми. Серед аутсорсингових компаній цей показник становить майже 70%, а серед аутстафінгових — 75%.

Бонуси до зарплати

Серед усіх софтвер інженерів бонуси зараз отримують 25%. У тестувальників цей показник становить 34% від усіх, а у художників/аніматорів — 21%. Нарешті, трохи більш як 17% геймдизайнерів повідомили про такі заохочення.

Разом з тим, понад половина респондентів, які отримують бонуси, повідомили про щорічну додаткову винагороду. З них 10% отримали $4000, ще 10% — $2000 і 9% повідомили про бонус у тисячу доларів.

Якщо ж говорити про інші види бонусів, то найпопулярніша квартальна винагорода складає $1000, а місячна — $100, $200 та $500.

Куди інвестують

У питанні щодо інвестицій можна було обрати кілька варіантів, і найпопулярнішою інвестицією став «донат на ЗСУ».

З інших «некласичних» варіантів респонденти обирали інвестиції у себе. Наприклад, варіант «здоров'я та спорт» обрали майже 35%, а «самоосвіту» — 26%. На допомогу близьким та рідним інвестують теж 26% тих, хто заповнив анкету.

