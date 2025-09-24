Більш ніж чверть українців володіють криптою — дослідження Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Більш ніж чверть українців володіють криптою — дослідження

Нині традиційні інструменти заощадження доповнюються новими — від комерційної нерухомості до цифрових активів.

Криптовалюта поступово втрачає статус «екзотики» й перетворюється на один із багатьох фінансових інструментів у портфелі сучасного інвестора.

Про те, як саме змінюються інвестиційні стратегії українців, розповіли міжнародна компанія Ipsos та криптобіржа WhiteBIT , які провели опитування.

За результатами дослідження більше половини респондентів уже активно розглядають або використовують альтернативні інструменти — поза межами класичних сценаріїв накопичення (готівка, банківські вклади).

Це свідчить про готовність українців не лише зберігати, а й примножувати свої заощадження.

Якщо головним пріоритетом є уберегти накопичення від інфляції, знецінення, то респонденти обирають готівку або банківські вклади у валюті. У випадку потреби в пасивному доході — перевага надається ОВДП або житловій нерухомості.

Для захисту заощаджень від інфляції найбільш релевантними інструментами українці вважають іноземну валюту та нерухомість.

А от для потенційного зростання капіталу опитані частіше розглядають криптовалюту, акції приватних компаній, власну справу або комерційну нерухомість.

За результатами дослідження Ipsos, цифрові активи вже входять до п’ятірки найбільш популярних інструментів для збереження та інвестування серед фінансово активних українців — поряд із банківськими рахунками, депозитами та нерухомістю.

● 25% інвесторів вже мають досвід інвестування в криптовалюту;

● Ще 23% заявляють про намір розпочати найближчим часом.

Найчастіше криптовалюту розглядають як можливість заробити значний капітал, отримати додатковий пасивний дохід, як захист заощаджень від інфляції та як один з варіантів диверсифікації інвестицій.

Цифрові активи

Для українців, які вже мають досвід роботи з цифровими активами, криптовалюта поступово перестає бути виключно інструментом для трейдингу. Її дедалі частіше застосовують у ширшому фінансовому контексті — як гнучкий інструмент, що поєднує функції інвестування, збереження та обігу коштів.

Серед поширених сценаріїв використання:

трейдинг (57%),

довгострокове зберігання активів (52%),

захист заощаджень від інфляції (51%),

також щоденні фінансові операції та переказ коштів (активів).

Така багатофункціональність пояснює зростаючий інтерес до криптоінструментів у контексті нестабільної економіки, обмеженого доступу до традиційних фінансових сервісів і загального прагнення українців до більшої автономії в управлінні коштами.

Попри зростання популярності цифрових активів, частина українців усе ще ставиться до них з обережністю. Така обачність переважно пов’язана з новизною технології та необхідністю глибшого розуміння. 60% фінансово активних респондентів вважають, що для того, щоб користуватися криптовалютою потрібні спеціальні знання.

Головні інвестиційні тренди

На основі дослідження від WhiteBIT можна виділити кілька трендів, які формують майбутнє інвестування в Україні:

● Диверсифікація замість консерватизму. Готівка й банки — все ще залишаються найбільш популярними методами, проте інтерес до альтернативних інструментів стрімко зростає.

● Прагнення незалежності. На думку експертів у час воєнної нестабільності люди все більше шукають інструменти, що дозволять керувати фінансами незалежно від державної або банківської системи.

● Освітній потенціал. Бажання дізнатися більше про блокчейн і цифрову економіку — важливий тригер, що відкриває ще більше нових дверей у світ інвестування.

Висновки

Сьогодні спостерігається перехід від зберігання до інвестування, від споживчої обережності — до фінансової активності. Це не лише реакція на війну, а й ознака зрілості нової економічної культури.

