Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто

Для поїздку за кордон на автомобілі варто заздалегідь підготувати необхідний пакет документів. Особливо це важливо, якщо маршрут пролягає через кілька країн, адже в кожній діють власні правила перетину кордону залежно від того, чи підписала країна Віденську або Женевську конвенцію про дорожній рух.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Які документи потрібні водіям
Для виїзду за межі України на власному чи чужому авто може знадобитися як національне, так і міжнародне посвідчення водія. Все залежить від того, до якої конвенції приєдналася країна, куди ви їдете:
- у більшості країн ЄС та тих, що ратифікували Віденську конвенцію 1968 року, достатньо національного посвідчення;
- для поїздок у США чи Канаду через Європу потрібне міжнародне посвідчення водія.
Якщо маршрут пролягає через кілька держав, варто окремо перевірити вимоги кожної з них.
Основний перелік документів
Для подорожі на авто за кордон знадобляться:
- національне посвідчення водія з терміном дії;
- міжнародне посвідчення водія (для країн Женевської конвенції);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- розпізнавальний знак «UA»;
- поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності, що діє в країнах маршруту;
- номерні знаки на автомобілі;
- протокол технічної перевірки авто за вимогою окремих країн.
Як отримати міжнародне посвідчення
Міжнародне посвідчення водія необхідне для країн, що підписали Женевську конвенцію. Його можна оформити у будь-якому сервісному центрі МВС.
Документ видається у вигляді паперової книжки строком на 3 роки, але дійсний лише разом із національним посвідченням.
Оформлення займає до 5 робочих днів із моменту подання документів.
Нагадаємо, раніше ми вже писали, як відбувається процедура подачі документів на міжнародне посвідчення водія. Заяву на видачу міжнародного посвідчення водія клієнт перевіряє та підписує в присутності адміністратора сервісного центру МВС, тим самим підтверджуючи актуальність зазначених відомостей. На цьому етапі важливо ретельно перевірити правильність персональних даних.
Далі необхідно сплатити за послугу. Це можливо здійснити в банківській установі або онлайн. Усі деталі щодо оплати є на сайті Головного сервісного центру МВС. Видача міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів.
