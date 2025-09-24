0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто

Особисті фінанси
123
Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто
Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто, Фото: hsc.gov.ua
Для поїздку за кордон на автомобілі варто заздалегідь підготувати необхідний пакет документів. Особливо це важливо, якщо маршрут пролягає через кілька країн, адже в кожній діють власні правила перетину кордону залежно від того, чи підписала країна Віденську або Женевську конвенцію про дорожній рух.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Які документи потрібні водіям

Для виїзду за межі України на власному чи чужому авто може знадобитися як національне, так і міжнародне посвідчення водія. Все залежить від того, до якої конвенції приєдналася країна, куди ви їдете:
  • у більшості країн ЄС та тих, що ратифікували Віденську конвенцію 1968 року, достатньо національного посвідчення;
  • для поїздок у США чи Канаду через Європу потрібне міжнародне посвідчення водія.
Якщо маршрут пролягає через кілька держав, варто окремо перевірити вимоги кожної з них.

Основний перелік документів

Для подорожі на авто за кордон знадобляться:
  • національне посвідчення водія з терміном дії;
  • міжнародне посвідчення водія (для країн Женевської конвенції);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • розпізнавальний знак «UA»;
  • поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності, що діє в країнах маршруту;
  • номерні знаки на автомобілі;
  • протокол технічної перевірки авто за вимогою окремих країн.
Читайте також

Як отримати міжнародне посвідчення

Міжнародне посвідчення водія необхідне для країн, що підписали Женевську конвенцію. Його можна оформити у будь-якому сервісному центрі МВС.
Документ видається у вигляді паперової книжки строком на 3 роки, але дійсний лише разом із національним посвідченням.
Оформлення займає до 5 робочих днів із моменту подання документів.
Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто
Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто
Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто
Які документи потрібні для поїздки за кордон на авто
Нагадаємо, раніше ми вже писали, як відбувається процедура подачі документів на міжнародне посвідчення водія. Заяву на видачу міжнародного посвідчення водія клієнт перевіряє та підписує в присутності адміністратора сервісного центру МВС, тим самим підтверджуючи актуальність зазначених відомостей. На цьому етапі важливо ретельно перевірити правильність персональних даних.
Далі необхідно сплатити за послугу. Це можливо здійснити в банківській установі або онлайн. Усі деталі щодо оплати є на сайті Головного сервісного центру МВС. Видача міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems