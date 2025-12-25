0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інвестиції в картини: витвори українців дорожчають на 20−45% за рік

Особисті фінанси
17
Інвестиції в картини: витвори українців дорожчають на 20−45% за рік
Інвестиції в картини: витвори українців дорожчають на 20−45% за рік
Попит на українське мистецтво в Європі та США з кожним роком збільшується, а ціни на роботи відомих і сучасних авторів зростають шаленими темпами.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Для колекціонерів це означає одне: твори українських художників стають не лише культурною цінністю, а й реальною інвестицією, яка за кілька років може подвоїти чи навіть потроїти вартість.

За скільки продавалися картини

Марія Примаченко:
  • Продажі на європейських аукціонах за останні 3 роки: 120 тис. дол., 180 тис. дол., 276 500 дол.
  • Рекорд: «Квіти виросли коло четвертого блока» (2024) — 500 тис. дол.
Іван Марчук:
  • У 2024−2025 роках більше десяти робіт були продані у діапазоні 55−120 тис. дол.
  • Для порівняння: у 2010-х — 15−25 тис. дол.
Анатолій Криволап:
  • Власний рекорд на Sotheby’s: 186 тис. дол.
Жанна Кадирова, Сергій Майдуков, Kinder Album:
  • Продажі у Лондоні, Парижі, Цюриху: 7−22 тис. євро.
  • На Kyiv Art Fair робота Kinder Album була продана за 19 тис. євро.
Загалом приріст цін на молодих українських авторів: 20−45% на рік.

Графіка і малі формати: доступна точка входу

Ринок графіки й малих форматів став доступнішим для початківців — середній чек роботи на папері або невеликих олійних полотен складає 2−9 тис. дол.
Проте вже є кейси стрибка за 2−3 роки до 16 тис. доларів («UA Vibes» Катерини Ліхачової, продано 2025-го в Берліні за 14 400 євро, купувалося у 2022-му — 5 500 євро).

NFT-сегмент

Найдорожчий NFT-лот авторства Еліни Березіної («Hybrid memory») був реалізований у Нью-Йорку за 9 325 дол., а середній поріг входу для цифрових творів коливається навколо 1−5 тис. дол.
Читайте також

Розрив між молоддю та визнаними митцями зберігається

Аналітики фіксують: кейсовий розрив між молодими митцями та маститими іменами зберігається. Якщо твори Андрія Дричука або Романа Мініна з’являються на аукціонах за 17−37 тис. доларів, то ціна для Олега Тістола, керівника «нової хвилі» українського живопису, фіксувалася 2024 року на рівні 41 тис. доларів.
Аукціонні результати літа 2025 року:
  • «Нічне місто» Жанни Кадирової — 19 800 дол. (Phillips London).
  • «Гілка яблуні» Івана Марчука — 67 тис. дол.
  • «Київський мотив» Анатолія Криволапа — 105 тис. дол.
  • «Глибинна пам’ять» Оксани Мась — 13 300 євро (Франкфурт).

Який прогноз для ринку мистецтва дають експерти на майбутнє і як його трансформує комерційний фокус — читайте у статті за посиланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems