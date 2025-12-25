Інвестиції в картини: витвори українців дорожчають на 20−45% за рік Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Інвестиції в картини: витвори українців дорожчають на 20−45% за рік

Попит на українське мистецтво в Європі та США з кожним роком збільшується, а ціни на роботи відомих і сучасних авторів зростають шаленими темпами.

Для колекціонерів це означає одне: твори українських художників стають не лише культурною цінністю, а й реальною інвестицією, яка за кілька років може подвоїти чи навіть потроїти вартість.

За скільки продавалися картини

Марія Примаченко:

Продажі на європейських аукціонах за останні 3 роки: 120 тис. дол., 180 тис. дол., 276 500 дол.

Рекорд: «Квіти виросли коло четвертого блока» (2024) — 500 тис. дол.

Іван Марчук:

У 2024−2025 роках більше десяти робіт були продані у діапазоні 55−120 тис. дол.

Для порівняння: у 2010-х — 15−25 тис. дол.

Анатолій Криволап:

Власний рекорд на Sotheby’s: 186 тис. дол.

Жанна Кадирова, Сергій Майдуков, Kinder Album:

Продажі у Лондоні, Парижі, Цюриху: 7−22 тис. євро.

На Kyiv Art Fair робота Kinder Album була продана за 19 тис. євро.

Загалом приріст цін на молодих українських авторів: 20−45% на рік.

Графіка і малі формати: доступна точка входу

Ринок графіки й малих форматів став доступнішим для початківців — середній чек роботи на папері або невеликих олійних полотен складає 2−9 тис. дол.

Проте вже є кейси стрибка за 2−3 роки до 16 тис. доларів («UA Vibes» Катерини Ліхачової, продано 2025-го в Берліні за 14 400 євро, купувалося у 2022-му — 5 500 євро).

NFT-сегмент

Найдорожчий NFT-лот авторства Еліни Березіної («Hybrid memory») був реалізований у Нью-Йорку за 9 325 дол., а середній поріг входу для цифрових творів коливається навколо 1−5 тис. дол.

Розрив між молоддю та визнаними митцями зберігається

Аналітики фіксують: кейсовий розрив між молодими митцями та маститими іменами зберігається. Якщо твори Андрія Дричука або Романа Мініна з’являються на аукціонах за 17−37 тис. доларів, то ціна для Олега Тістола, керівника «нової хвилі» українського живопису, фіксувалася 2024 року на рівні 41 тис. доларів.

Аукціонні результати літа 2025 року:



«Нічне місто» Жанни Кадирової — 19 800 дол. (Phillips London).

«Гілка яблуні» Івана Марчука — 67 тис. дол.

«Київський мотив» Анатолія Криволапа — 105 тис. дол.

«Глибинна пам’ять» Оксани Мась — 13 300 євро (Франкфурт).

Аукціонні результати літа 2025 року:

