Інвестиції в картини: витвори українців дорожчають на 20−45% за рік
Попит на українське мистецтво в Європі та США з кожним роком збільшується, а ціни на роботи відомих і сучасних авторів зростають шаленими темпами.
Для колекціонерів це означає одне: твори українських художників стають не лише культурною цінністю, а й реальною інвестицією, яка за кілька років може подвоїти чи навіть потроїти вартість.
За скільки продавалися картини
Марія Примаченко:
- Продажі на європейських аукціонах за останні 3 роки: 120 тис. дол., 180 тис. дол., 276 500 дол.
- Рекорд: «Квіти виросли коло четвертого блока» (2024) — 500 тис. дол.
Іван Марчук:
- У 2024−2025 роках більше десяти робіт були продані у діапазоні 55−120 тис. дол.
- Для порівняння: у 2010-х — 15−25 тис. дол.
Анатолій Криволап:
- Власний рекорд на Sotheby’s: 186 тис. дол.
Жанна Кадирова, Сергій Майдуков, Kinder Album:
- Продажі у Лондоні, Парижі, Цюриху: 7−22 тис. євро.
- На Kyiv Art Fair робота Kinder Album була продана за 19 тис. євро.
Загалом приріст цін на молодих українських авторів: 20−45% на рік.
Графіка і малі формати: доступна точка входу
Ринок графіки й малих форматів став доступнішим для початківців — середній чек роботи на папері або невеликих олійних полотен складає 2−9 тис. дол.
Проте вже є кейси стрибка за 2−3 роки до 16 тис. доларів («UA Vibes» Катерини Ліхачової, продано 2025-го в Берліні за 14 400 євро, купувалося у 2022-му — 5 500 євро).
NFT-сегмент
Найдорожчий NFT-лот авторства Еліни Березіної («Hybrid memory») був реалізований у Нью-Йорку за 9 325 дол., а середній поріг входу для цифрових творів коливається навколо 1−5 тис. дол.
Розрив між молоддю та визнаними митцями зберігається
Аналітики фіксують: кейсовий розрив між молодими митцями та маститими іменами зберігається. Якщо твори Андрія Дричука або Романа Мініна з’являються на аукціонах за 17−37 тис. доларів, то ціна для Олега Тістола, керівника «нової хвилі» українського живопису, фіксувалася 2024 року на рівні 41 тис. доларів.
Аукціонні результати літа 2025 року:
- «Нічне місто» Жанни Кадирової — 19 800 дол. (Phillips London).
- «Гілка яблуні» Івана Марчука — 67 тис. дол.
- «Київський мотив» Анатолія Криволапа — 105 тис. дол.
- «Глибинна пам’ять» Оксани Мась — 13 300 євро (Франкфурт).
Який прогноз для ринку мистецтва дають експерти на майбутнє і як його трансформує комерційний фокус — читайте у статті за посиланням.
