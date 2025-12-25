Скринінг здоров’я 40+ з 1 січня: як пройти обстеження громадянам, які не користуються Дією
Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск з 1 січня програми «Скринінг здоров’я 40+», яка передбачає безоплатну перевірку стану здоров’я громадян віком від 40 років.
Програма спрямована на раннє виявлення захворювань та профілактику серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та розладів ментального здоров’я.
В уряді зазначають, що участь у програмі максимально спрощена: без паперових документів, черг та тривалого очікування. Основні сервіси будуть доступні через застосунок «Дія».
Водночас громадяни, які не користуються застосунком «Дія», також зможуть скористатися програмою. Для цього необхідно оформити пластикову Дія. Картку в одному з банків-партнерів та звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Пройти обстеження можна буде у державних, комунальних і приватних медичних закладах незалежно від місця реєстрації пацієнта. Єдиною умовою є участь медзакладу в програмі «Скринінг здоров’я 40+». Перелік закладів-учасників найближчим часом оприлюднить Національна служба здоров’я України.
