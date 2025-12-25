Скринінг здоров’я 40+ з 1 січня: як пройти обстеження громадянам, які не користуються Дією Сьогодні 07:16 — Особисті фінанси

Скринінг здоров’я 40+ з 1 січня: як пройти обстеження громадянам, які не користуються Дією

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск з 1 січня програми «Скринінг здоров’я 40+», яка передбачає безоплатну перевірку стану здоров’я громадян віком від 40 років.

Програма спрямована на раннє виявлення захворювань та профілактику серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та розладів ментального здоров’я.

В уряді зазначають, що участь у програмі максимально спрощена: без паперових документів, черг та тривалого очікування. Основні сервіси будуть доступні через застосунок «Дія».

Читайте також Українцям після 40 років дадуть 2000 грн на чекап здоров’я: як працюватиме програма МОЗ

Водночас громадяни, які не користуються застосунком «Дія», також зможуть скористатися програмою. Для цього необхідно оформити пластикову Дія. Картку в одному з банків-партнерів та звернутися до найближчого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Пройти обстеження можна буде у державних, комунальних і приватних медичних закладах незалежно від місця реєстрації пацієнта. Єдиною умовою є участь медзакладу в програмі «Скринінг здоров’я 40+». Перелік закладів-учасників найближчим часом оприлюднить Національна служба здоров’я України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.