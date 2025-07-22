Як отримати міжнародне посвідчення водія за 5 днів без іспитів — Finance.ua

Як отримати міжнародне посвідчення водія за 5 днів без іспитів Сьогодні 19:31

Як отримати міжнародне посвідчення водія за 5 днів без іспитів

Міжнародне посвідчення водія це — документ, що оформлюється офлайн в сервісних центрах МВС на підставі чинного національного водійського документа.

керувати транспортними засобами у понад 100 країнах. Їх перелік можна переглянути у розділі Документ має форму паперової книжечки, не є обов’язковим і видається на 3 роки виключно на підставі особистого звернення громадянина. Таке посвідчення потрібне, щобЇх перелік можна переглянути у розділі Послуги

Які документи потрібні

Для того, щоби не було зайвого клопоту з перекладом прізвища та імені, до сервісного центру МВС необхідно обов’язково надати закордонний паспорт. Адже транслітерація особистих даних має бути однаковою в закордонному паспорті, національному посвідченні та міжнародному посвідченні водія.

Обов’язковими для подачі документами є:

оригінал національного посвідчення водія;

паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про зареєстроване місце проживання (їх можна надати і в електронній формі через Дію);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

довідка про зареєстроване місце проживання або довідка ВПО;

фотокартка розміром 3,5×4,5 см на матовому кольоровому папері;

платіжка про сплату послуги (можна оплатити на місці або онлайн).

Важливо! Фотографія має бути виключно на матовому папері, адже поверх неї проставляється штамп територіального підрозділу, що видає документ. Без нього документ не є чинним.

Як відбувається процедура подачі документів

сплатити за послугу. Це можливо здійснити в банківській установі або онлайн. Усі деталі щодо оплати є на Заяву на видачу міжнародного посвідчення водія клієнт перевіряє та підписує в присутності адміністратора сервісного центру МВС, тим самим підтверджуючи актуальність зазначених відомостей. На цьому етапі важливо ретельно перевірити правильність персональних даних. Далі необхідноЦе можливо здійснити в банківській установі або онлайн. Усі деталі щодо оплати є на сайті Головного сервісного центру МВС

Видача міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів. Зверніть увагу! Усі надані документи для послуги після перевірки одразу повертають клієнту. Міжнародне посвідчення водія оформлюється та видається до 5 робочих днів з моменту подання необхідних документів та дійсне упродовж 3 років, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

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Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається. Після перевірки поданих документів адміністратор одразу повертає національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Нагадуємо, що зареєструватись на отримання послуги в сервісному центрі МВС можливо на сайті через Е-запис або мобільний застосунок «Е-запис» на 21 день вперед. Завантажити застосунок можна безкоштовно в App Store та Google Play

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