В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими посвідченнями — Finance.ua

В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими посвідченнями Сьогодні 06:35 — Технології&Авто

В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими посвідченнями, avtoradio.ua

В Україні стрімко поширюється новий вид шахрайства — «дзеркальні» водійські посвідчення.

Як це працює

Шахраї створюють копії реальних документів з усіма справжніми даними — ім’ям, номером, категоріями — але змінюють фото. Такий документ зовні практично не відрізняється від справжнього, тому при поверхневій перевірці фальшивку складно виявити.

Раніше для підробок використовували вилучені права, наприклад, у водіїв, позбавлених прав за порушення. Тепер же схеми ускладнилися — аферисти копіюють чинні посвідчення інших людей, використовуючи персональні дані, викрадені або куплені в даркнеті. Фото замінюється — і готове «нове» посвідчення.

Небезпека полягає в тому, що у разі ДТП чи порушення відповідальність лягає на справжнього власника документа. Людина часто дізнається про це вже після отримання судової повістки чи штрафу. Довести невинуватість складно, адже зазвичай немає свідків або відеофіксації.

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Поліція вже виявила такі випадки в різних регіонах України. Найчастіше шахрайство викривається під час розгляду серйозних правопорушень, коли помітна невідповідність даних — підпис, адреса, фото. Постраждалі іноді змушені міняти посвідчення, щоб зупинити використання своїх даних.

Раніше ми розповідали про ситуації, коли працівники сервісних центрів МВС помічають підроблені документи. На жаль, такі ситуації трапляються і зараз. Так, до одного зі столичних сервісних центрів МВС звернулася жінка, щоб обміняти своє дворічне посвідчення водія. Під час стандартної перевірки адміністратор помітив, що дані у водійському документі не збігаються з інформацією в офіційному реєстрі — за цим номером посвідчення значилось виданим зовсім іншій людині. До того ж сам бланк документа хоч і був схожий на справжній, однак мав помітні відмінності.

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