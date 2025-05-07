Складання іспитів на водійські права в Україні стане складнішим: нові умови — Finance.ua
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Складання іспитів на водійські права в Україні стане складнішим: нові умови

Особисті фінанси
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Складання іспитів на водійські права в Україні стане складнішим: нові умови
Складання іспитів на водійські права в Україні стане складнішим: нові умови
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило проєкт наказу щодо нових умов складання іспитів для отримання водійських прав. Згідно з ним — збільшуються інтервали між практичними іспитами, а також оновлюється розміщення технічних засобів контролю.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
В Україні оновлюється процес складання іспитів для отримання посвідчення водія. Серед головного — збільшуються строки повторної здачі практичного іспиту. Наприклад:
  • якщо особа не склала іспит вперше, наступний практичний іспит призначається не раніше ніж через десять календарних днів;
  • якщо особа вдруге не склала практичний іспит, наступний — не раніше ніж через двадцять календарних днів;
  • якщо втретє не вдалося, тоді через тридцять календарних днів.
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Також визначено порядок використання технічних засобів контролю та відеофіксації екзаменів. Ідеться про 3−4 технзасоби, — залежно від типу транспортного засобу. Наприклад:
  • у транспортному засобі категорії В, який використовується для приймання практичного іспиту стаціонарно, розміщується (вмонтовується) не менше чотирьох технічних засобів контролю;
  • у транспортних засобах категорій С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ і D1Е стаціонарно розміщується (вмонтовується) або закріплюється на переносних конструкціях не менше трьох технічних засобів контролю.
У новому додатку 1 «Схема розташування місць стаціонарного розміщення (вмонтування) або закріплення на переносних конструкціях технічних засобів контролю в (на) транспортних засобах, що використовуються для приймання практичного іспиту» до Інструкції № 408 встановлюється спосіб розміщення (вмонтування) або закріплення технічних засобів контролю на транспортних засобах.
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Нагадаємо, з початку 2025 року у сервісних центрах МВС проведено 200 тисяч практичних іспитів. І лише 32,5 тисячі з них успішно складені з першої спроби. Це свідчить про те, що фінальний етап до омріяного водійського проходять 16% кандидатів у водії.
Вартість складання практичного іспиту в сервісному центрі МВС складає 420 грн.
У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення. Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.
За матеріалами:
УНН
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