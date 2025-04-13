У «Дії» запустять онлайн-іспит на водійське посвідчення — Finance.ua
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У «Дії» запустять онлайн-іспит на водійське посвідчення

Технології&Авто
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У «Дії» запустять онлайн-іспит на водійське посвідчення
У «Дії» запустять онлайн-іспит на водійське посвідчення
У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення.
Про це в етері національного телемарафону розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
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За його словами, спершу планують створити пілотний проєкт.
Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.
Федоров також наголосив, що Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».
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«Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими», — додав міністр.
Нагадаємо, у ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав, посилили покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС.
То ж ЄС посилить правила проти тих, хто нехтує правилами дорожнього руху: порушники, покарані в одній країні, більше не залишаться безкарними в іншій.
За матеріалами:
Економічна Правда
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