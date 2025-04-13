У «Дії» запустять онлайн-іспит на водійське посвідчення — Finance.ua

У «Дії» запустять онлайн-іспит на водійське посвідчення Сьогодні 11:18 — Технології&Авто

У «Дії» запустять онлайн-іспит на водійське посвідчення

У застосунку «Дія» можуть створити можливість для складання онлайн-іспиту для водійського посвідчення.

Про це в етері національного телемарафону розповів очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, спершу планують створити пілотний проєкт.

Цей онлайн-іспит буде створений з вбудованим штучним інтелектом, який відстежуватиме модель поведінки людини.

Федоров також наголосив, що Мінцифри планує прибрати комунікацію людей із сервісних центрів та зробити всі послуги для водіїв «максимально онлайн».

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«Послугу купівлі-продажу авто ми вже запустили, тепер працюємо над іншими», — додав міністр.

Нагадаємо, у ЄС узгодили зміни до правил видачі водійських прав, посилили покарання за серйозні порушення, що діятимуть у всіх країнах ЄС.

То ж ЄС посилить правила проти тих, хто нехтує правилами дорожнього руху: порушники, покарані в одній країні, більше не залишаться безкарними в іншій.

Економічна Правда За матеріалами:

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