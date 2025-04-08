В Армії+ з’явилася можливість забронювати час та дату для шлюбу онлайн у Дії — Finance.ua
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В Армії+ з’явилася можливість забронювати час та дату для шлюбу онлайн у Дії

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В Армії+ з’явилася можливість забронювати час та дату для шлюбу онлайн у Дії
В Армії+ з’явилася можливість забронювати час та дату для шлюбу онлайн у Дії
У застосунку Армія+ з’явився новий сервіс — можливість забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в застосунку Дія.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Щоб отримати найближчі дату і час для реєстрації шлюбу, військовослужбовець чи військовослужбовиця мають подати заяву через Армія+ у розділі «Сервіси». Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку.
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«Україна стала першою країною у світі, де весь цикл одруження можна пройти онлайн. За весь час роботи сервісу в Дії одружилися понад 4 700 пар. Ми бачимо великий попит на цю послугу, особливо серед військових. Тож вдосконалили сервіс, щоб наші захисники та захисниці мали пріоритетний час і могли одружуватися в кілька кліків навіть на відстані», — зазначив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.
Після того, як партнер чи партнерка підтвердять, що готові одружитися, Дія запропонує обрати дату і час. Посилання на церемонію з’явиться у Дії в день весілля. Одруження відбувається онлайн і триває до 30 хвилин. Для цього обидвом сторонам необхідно мати в Дії ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер.
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Сума послуги складається з проведення церемонії у форматі відеоконференції (1 016 грн у робочі дні), державного мита (85 копійок) та комісії банку (1,44% від суми мита).
Після церемонії у Дії з’явиться цифрове свідоцтво про одруження. Також можна замовити і фізичне, яке доставлять Укрпоштою чи кур’єром. Його ціна становитиме 390 гривень на кожну адресу.
За матеріалами:
Finance.ua
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