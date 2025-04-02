В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів на звільнення — Finance.ua
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В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів на звільнення

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В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів на звільнення
В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів на звільнення
У застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів про звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок», — сказано в повідомленні.
Серед нових рапортів:
  • звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;
  • звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
  • звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
  • звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;
  • звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
  • звільнення за станом здоров’я.
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«Рапорт на звільнення за станом здоров’я — один із найпопулярніших в армії. У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Довідка Finance.ua:

  • рапорти в Армія+ запустилися в серпні 2024 року. Із новими загальна кількість їхніх типів становить 26. Найпопулярніші — оздоровчі (32%), зміна місця служби (22%) та річна відпустка (21%);
  • раніше Міністерство оборони спростило подання рапортів у застосунку Армія+. У новій версії застосунку збережені військові відомості не будуть періодично видалятись, як це було раніше, що значно спростить подання електронних рапортів;
  • у застосунку Міністерства оборони «Армія+» з’явилася нова функція, яка дозволяє військовослужбовцю сформувати рапорт на повернення до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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