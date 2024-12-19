В «Армія+» з’явився рапорт на повернення після самовільного залишення служби — Finance.ua
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В «Армія+» з’явився рапорт на повернення після самовільного залишення служби

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В «Армія+» з’явився рапорт на повернення після самовільного залишення служби
В «Армія+» з’явився рапорт на повернення після самовільного залишення служби
У застосунку Міністерства оборони «Армія+» з’явилася нова функція, яка дозволяє військовослужбовцю сформувати рапорт на повернення до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ).
Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.
«Ми зробили функціонал у застосунку „Армія+“ для того, щоб військовослужбовець міг ініціювати рапорт на повернення на службу після СЗЧ. І щоб міг оперативно відновитися на службі, повернути соцгарантії собі, зарплату, і далі повернутися до тієї частини, яку він хоче обрати», — сказала Черногоренко.
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У Міноборони також зазначили, що процес подання рапорту займає до 5 хвилин часу, і кожен крок супроводжується сповіщенням у додатку із поясненням подальших дій:
  • головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує та підтверджує дані в рапорті. Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП, який він обрав. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть безпечно дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку;
  • командир однієї з цих військових частин має 72 години для відновлення грошового забезпечення та соціальних гарантій.
  • після повернення військовий зможе за необхідності перевестися до іншої частини — подати рапорт на зміну місця служби також можна через «Армія+».
За матеріалами:
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