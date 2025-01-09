В Армія+ спростили подання рапортів: відтепер не потрібно повторно вносити дані — Finance.ua

В Армія+ спростили подання рапортів: відтепер не потрібно повторно вносити дані Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

В Армія+ спростили подання рапортів: відтепер не потрібно повторно вносити дані

Міністерство оборони спростило подання рапортів у застосунку Армія+. У новій версії застосунку збережені військові відомості не будуть періодично видалятись, як це було раніше, що значно спростить подання електронних рапортів.

Як повідомляє пресслужба міністерства, такі дані, як Армія ID командира чи назву посади, тепер достатньо один раз зберегти на пристрої, щоб надалі не вводити їх щоразу під час подання рапорту.

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«Електронні рапорти поступово змінюють культуру всередині армії й показують переваги цифровізації для військових. Вони знають, що рапорти можна подавати без зайвої писанини, ручок спеціального кольору. Ми не зупиняємося на досягнутому, дослухаємося до відгуків і думок, щоб сервіс для захисників й захисниць ставав ще зручнішим. Так ми втілили те, про що нас просили. Тепер не треба щоразу зберігати дані для заповнення рапортів, завдяки чому їхнє подання стає ще швидшим, ніж раніше», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як зберегти дані для подання рапортів

Зберегти дані для подання рапортів можна в меню. Треба обрати «Налаштування», а потім «Військові відомості». Нещодавно в Армія+ оновили захист даних завдяки криптографічному шифруванню. Тож, збережені дані будуть надійно захищені.

«Перевірте, щоб ваш застосунок мав версію 2.1.3 чи вище. Завантажуйте Армія+ лише у Play Market та App Store», — додали в міністерстві.

Всього у застосунку доступно 19 видів рапортів, зокрема на зміну місця служби для ЗСУ і НГУ, а також на повернення після СЗЧ.

Довідка Finance.ua:

раніше в застосунку Міністерства оборони «Армія+» з’явилася нова функція, яка дозволяє військовослужбовцю сформувати рапорт на повернення до служби після самовільного залишення частини (СЗЧ);

також для воїнів Національної гвардії України стало доступним переведення через державний застосунок «Армія+».

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