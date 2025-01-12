Стало відомо, коли у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення — Finance.ua
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Стало відомо, коли у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення

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Стало відомо, коли у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення
Стало відомо, коли у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення
Цього року у застосунку «Армія+» з’явиться можливість отримати електронне військове посвідчення. Запуск цієї функції запланований на першу половину 2025 року.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю блогеру Сергію Стерненку.

Яким буде посвідчення

За словами Черногоренко, нове посвідчення буде єдиним електронним документом для всіх військових.
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Воно міститиме фотографію, звання та посаду військовослужбовця.
«Це буде реалізовано, коли ми запустимо єдиний реєстр військовослужбовців», — заявила вона.
Черногоренко зазначила, що законопроєкт, який передбачає запуск такого реєстру, вже був схвалений парламентом і на даний момент чекає на підпис президента.
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«Лише його буде підписано, ми зробимо цей реєстр. Я гадаю, що десь за перше півріччя 2025 року. Фактично до червня ми реалізуємо військове посвідчення», — повідомила чиновниця.
Нагадаємо, військовослужбовці тепер можуть купувати залізничні квитки зі спеціального резерву прямо зі смартфона за допомогою застосунку «Армія+».
За матеріалами:
Слово і Діло
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