Стало відомо, коли у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення — Finance.ua

Стало відомо, коли у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення Сьогодні 21:24

Стало відомо, коли у застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення

Цього року у застосунку «Армія+» з’явиться можливість отримати електронне військове посвідчення. Запуск цієї функції запланований на першу половину 2025 року.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв’ю блогеру Сергію Стерненку.

Яким буде посвідчення

За словами Черногоренко, нове посвідчення буде єдиним електронним документом для всіх військових.

Воно міститиме фотографію, звання та посаду військовослужбовця.

«Це буде реалізовано, коли ми запустимо єдиний реєстр військовослужбовців», — заявила вона.

Черногоренко зазначила, що законопроєкт, який передбачає запуск такого реєстру, вже був схвалений парламентом і на даний момент чекає на підпис президента.

«Лише його буде підписано, ми зробимо цей реєстр. Я гадаю, що десь за перше півріччя 2025 року. Фактично до червня ми реалізуємо військове посвідчення», — повідомила чиновниця.

Нагадаємо, військовослужбовці тепер можуть купувати залізничні квитки зі спеціального резерву прямо зі смартфона за допомогою застосунку «Армія+».

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.