Військові можуть купити залізничні квитки через застосунок «Армія+»: як скористатися послугою — Finance.ua

Військові можуть купити залізничні квитки через застосунок «Армія+»: як скористатися послугою Сьогодні 14:17 — Особисті фінанси

Військові можуть купити залізничні квитки через застосунок «Армія+»: як скористатися послугою

Військовослужбовці тепер можуть купувати залізничні квитки зі спеціального резерву прямо зі смартфона за допомогою застосунку «Армія+»

Про це повідомили у Силах територіальної оборони ЗСУ.

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«Укрзалізниця» стала першим партнером сервісу підтримки військових «Плюси» від «Армія+», що дозволяє військовослужбовцям купувати квитки онлайн, призначені виключно для них.

Як скористатися послугою

Для того, щоб військовим купити квитки, необхідно виконати наступні кроки:

відкрийте застосунок «Армія+».

придбайте до 4 квитків одночасно зі спецрезерву.

обирайте поїзди, що прямують з або до міст, наближених до зони бойових дій.

під час пошуку будуть відображатися всі вільні місця на підходящі рейси.

Квитки зі спецрезерву доступні від 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

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«Обов'язково збережіть квиток: зробіть скриншот або надішліть його на електронну пошту, адже через захист даних він не зберігатиметься», — наголосили Сили територіальної оборони ЗСУ.

Скільки військових вже скористалися послугою

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, лише за тиждень роботи програми «Плюси» понад 14 тисяч військовослужбовців протестували сервіс замовлення залізничних квитків через застосунок «Армія+».

Зокрема, було придбано 1104 залізничні квитки зі спеціального резерву для військових, а 783 пасажири вже скористалися новою послугою.

«Найпопулярніший час для бронювання — за день до відправлення поїзда (26% від усіх замовлень). Це демонструє, наскільки важливим є швидкий та гнучкий доступ до квитків для наших військових», — зазначив Умєров.

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