Укрзалізниця запустила одразу два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС — Finance.ua

Укрзалізниця запустила одразу два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС Сьогодні 13:25 — Фондовий ринок

Запущено два нові залізничні маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв’язки з ЄС.

Сьогодні почав курсувати перший поїзд з Києва до Будапешта та Братислави. Нові сполучення покликані частково розвантажити популярний варшавський напрямок та розширити логістичні зв’язки з європейськими країнами.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Сьогодні відправився перший поїзд № 9/10 з Києва до Будапешта — столиці Угорщини, великого залізничного та авіаційного хабу.

Також став доступним маршрут з Києва до Братислави, столиці Словаччини, який забезпечуватимуть поїзд № 27/28 Київ — Чоп — Київ та новий поїзд словацької залізниці № 617/961 Чоп — Братислава — Чоп.

Обидва маршрути частково розвантажать надпопулярний варшавський напрямок. Маємо багато планів щодо розширення логістичної мережі саме з європейськими країнами, зокрема Румунією та Польщею, — написав Кулеба.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.