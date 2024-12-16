Укрзалізниця запустила одразу два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС — Finance.ua
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Укрзалізниця запустила одразу два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС

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Запущено два нові залізничні маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв’язки з ЄС.
Сьогодні почав курсувати перший поїзд з Києва до Будапешта та Братислави. Нові сполучення покликані частково розвантажити популярний варшавський напрямок та розширити логістичні зв’язки з європейськими країнами.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Сьогодні відправився перший поїзд № 9/10 з Києва до Будапешта — столиці Угорщини, великого залізничного та авіаційного хабу.
Також став доступним маршрут з Києва до Братислави, столиці Словаччини, який забезпечуватимуть поїзд № 27/28 Київ — Чоп — Київ та новий поїзд словацької залізниці № 617/961 Чоп — Братислава — Чоп.
Обидва маршрути частково розвантажать надпопулярний варшавський напрямок. Маємо багато планів щодо розширення логістичної мережі саме з європейськими країнами, зокрема Румунією та Польщею, — написав Кулеба.
За матеріалами:
УНН
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