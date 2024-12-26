У 2024 році «Укрзалізниця» відновила пасажирські перевезення до довоєнного рівня — Finance.ua

У 2024 році «Укрзалізниця» відновила пасажирські перевезення до довоєнного рівня
АТ «Укрзалізниця» у 2024 році перевезла 146,9 млн тонн вантажів, що на 22% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Пасажирські перевезення
По пасажирському напрямку перевізник досяг показника довоєнного рівня — протягом року було перевезено 57,2 млн пасажирів у далекому та приміському сполученні.
Значну роль відіграли евакуаційні рейси, завдяки яким понад 4 млн осіб, зокрема 1 млн дітей, змогли знайти безпечне місце.
Крім того, цьогоріч було проведено реконструкцію 339 км колій, відновлено 8 мостів і залучено 45 млн євро на розвиток прикордонної залізничної інфраструктури в межах програми CEF.
Наразі «Укрзалізниця» здійснює перевезення на понад 100 внутрішніх маршрутів та більш як 20 — у міжнародному напрямку, в тому числі через Хелм, Чоп та Рава-Руську.
Наступного року компанія планує закупити 80 нових електровозів, 40 тепловозів, 56 нових пасажирських вагонів і реалізувати проєкт реконструкції колії європейського стандарту 1 435 мм на ділянці Чоп — Ужгород.
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