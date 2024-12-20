«Укрзалізниця» запускає поїзд «‎Чернівці — Львів"‎: розклад — Finance.ua
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«Укрзалізниця» запускає поїзд «‎Чернівці — Львів"‎: розклад

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«Укрзалізниця» запускає поїзд «‎Чернівці — Львів"‎: розклад
«Укрзалізниця» запускає поїзд «‎Чернівці — Львів"‎: розклад
Як повідомили в Укрзалізниці, для зручності пасажирів призначено регіональний поїзд, який курсуватиме за маршрутом Чернівці — Львів — Чернівці у такі дати:
Грудень: 21 — 25, 27 -31.
Січень: 1, 4, 5, 7, 8, 10 — 15, 18 — 20, 22, 24 — 29.
Глибина продажу квитків — 5 діб до дати відправлення.
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За матеріалами:
Finance.ua
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