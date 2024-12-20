«Укрзалізниця» запускає поїзд «‎Чернівці — Львів"‎: розклад Сьогодні 10:43 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» запускає поїзд «‎Чернівці — Львів"‎: розклад

Як повідомили в Укрзалізниці, для зручності пасажирів призначено регіональний поїзд, який курсуватиме за маршрутом Чернівці — Львів — Чернівці у такі дати:

Грудень: 21 — 25, 27 -31.

Січень: 1, 4, 5, 7, 8, 10 — 15, 18 — 20, 22, 24 — 29.

Глибина продажу квитків — 5 діб до дати відправлення.

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Запущено два нові залізничні маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв’язки з ЄС.

Почав курсувати перший поїзд з Києва до Будапешта та Братислави. Нові сполучення покликані частково розвантажити популярний варшавський напрямок та розширити логістичні зв’язки з європейськими країнами.

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