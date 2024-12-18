Укрзалізниця просить держателів єврооблігацій перенести термін купонних виплат — Finance.ua

Укрзалізниця просить держателів єврооблігацій перенести термін купонних виплат Сьогодні 06:14

Укрзалізниця просить держателів єврооблігацій перенести термін купонних виплат

Укрзалізниця звернулася до держателів єврооблігацій із запитом на перенесення на 2026 рік купонних виплат, що припадають на січень та липень 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Загальна сума, яку компанія просить відтермінувати, становить близько 83 млн доларів.

Відтермінування виплат дозволить компанії знизити навантаження на ліквідність і продовжити стабільно перевозити пасажирів, вантажі, ремонтувати інфраструктуру та гарантувати безпеку руху.

«Це вимушений крок, адже компанія в другому півріччі цього року фіксує зменшення обсягів вантажоперевезень, і такий тренд прогнозується надалі у 2025 році. Також за останні роки значно прискорилася інфляція, у рази здорожчала вартість електроенергії, дизпального та продукції, яку споживає залізниця. У таких умовах Укрзалізниці критично не вистачає коштів для забезпечення необхідних операційних видатків та достатніх інвестицій на відновлення пошкодженої ворогом і ремонт застарілої інфраструктури», — пишуть в УЗ.

Зазначається, що окрім реалізації внутрішніх жорстких заходів, направлених на підвищення операційної ефективності, Укрзалізниця активно співпрацює з МФО задля спільної реалізації пріоритетних інвестиційних проєктів.

Але цих заходів недостатньо для забезпечення операційної стійкості.

На початку грудня Укрзалізниця винесла на розгляд Міністерству розвитку громад та територій України питання щодо індексації тарифів на вантажні перевезення.

«Індексація дозволить на мінімально необхідному рівні фінансувати ремонт рухомого складу та інфраструктури. Крім того, рішення щодо індексації вантажних тарифів у сукупності з подальшим впливом військової агресії та динаміки вантажних перевезень стане одним із ключових у питанні спроможності Укрзалізниці виконувати свої боргові зобовʼязання», — йдеться у повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що реструктуризація відповідає умовам успішної транзакції 2022 року, що дозволила Укрзалізниці зберегти свою ліквідність для забезпечення першочергових операційних витрат і забезпечити стабільні залізничні перевезення в умовах війни.

Продовження періоду підтримки терміном на 12 місяців, протягом якого проценти за позиками не підлягають сплаті, забезпечить передумови для опрацювання питання довгострокового врегулювання зовнішніх зобов’язань, у тому числі можливого їх рефінансування за участі МФО.

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