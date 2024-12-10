«Укрзалізниця» пропонує підвищення вантажних тарифів на 37% — Finance.ua
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«Укрзалізниця» пропонує підвищення вантажних тарифів на 37%

Казна та Політика
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«Укрзалізниця» пропонує підвищення вантажних тарифів на 37%
«Укрзалізниця» пропонує підвищення вантажних тарифів на 37%
Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» погодила індексацію тарифів на перевезення вантажів.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувалися майже два роки — з літа 2022-го, та й попередня індексація не вивела тарифи на економічно обґрунтований рівень. За цей час індекс цін виробників промислової продукції вже склав 176,4%. Водночас залізничники запропонували обмежити індексацію тарифів суттєво помірною цифрою: лише 37%, або приблизно 13% у річному вимірі, зважаючи на те, що з останньої індексації минуло 2,5 року», — ідеться в повідомленні пресслужби.
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Зазначається, що пропозиції щодо підвищення тарифів було затверджено правлінням УЗ ще 5 грудня 2024 року.
Затверджені зміни надалі буде направлено для розгляду Тарифної ради при Міністерстві розвитку громад і територій України, уточнили в УЗ.
У компанії нагадали, що відповідно до постанови Кабміну від 16 грудня 2009 року № 1392 «Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України» тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України мають індексуватися щорічно.
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«На жаль, цю норму не виконували регулярно і динаміка індексації тарифів на залізничні вантажні перевезення суттєво відстала від змін цін на основні ресурси, які споживає залізниця», — повідомили в УЗ, нагадавши, що тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексували майже два роки — з літа 2022-го, та й попередня індексація не вивела тарифи на економічно обґрунтований рівень. За цей час індекс цін виробників промислової продукції вже склав 176,4%.
Зокрема, з часу останнього перегляду тарифів на вантажні перевезення, ціни на електроенергію зросли на 166%, дизель — на 110%, запчастини для тепловозів — на 217%, запчастини для електровозів — на 22%, підшипники — на 37%, колеса суцільнокатані — на 20%.
Зазначається, що це позбавило компанію можливості виконувати ремонти інфраструктури та рухомого складу в необхідному обсязі, а також, індексувати заробітні плати залізничників, з яких понад 10 тисяч захищають Україну в лавах ЗСУ, виконувати перед ними соціальні зобов’язання.
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«Індексація тарифів на вантажні перевезення є життєво необхідною, щоб українська залізниця могла стійко функціонувати та дотримуватися стандартів безпеки. Рівень індексації тарифів був розрахований мінімально достатній для того, щоб фінансувалися операційні видатки, проводилися критично необхідні ремонти інфраструктури», — цитує пресслужба УЗ голову наглядової ради УЗ Хафера Гепарда.
Повідомляється, що запланована індексація дасть змогу на мінімально необхідному рівні фінансувати ремонт рухомого складу та інфраструктури. В іншому випадку виникнуть суттєві ризики для безперервності безпечної роботи критичної інфраструктури держави.
Голова правління УЗ Олександр Перцовський пообіцяв відкрито презентувати та пояснити клієнтам зміни, що готуються у вантажних тарифах.
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«Пропозиції індексації ми відкрито презентуємо і пояснимо нашим клієнтам — і найбільшим, і меншим вантажовідправникам з усіх секторів економіки, а також зафіксуємо з ними, яких компенсаторів і операційних поліпшень вони очікують від «Укрзалізниці», — процитувала пресслужба Перцовського.
Він наголосив, що залізничники продовжують надійно доставляти вантажі, незважаючи на щоденні обстріли, відновлюють колійну та енергетичну інфраструктуру в найкоротші терміни, щоб не підвести клієнтів і всю українську економіку.
«Водночас ми суттєво заборгували самим залізничникам — рівень оплати їхньої праці суттєво нижчий за середній у промисловості, а низку соціальних виплат зупинено. Індексація тарифів критично необхідна, щоб умови праці залізничників принаймні не погіршувалися», — заявив Перцовський.
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Раніше повідомлялося, що тарифна рада при Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) схвалила Проєкт рішення про уніфікацію тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом. Як повідомлялося, «УЗ» і представники українського бізнесу проводять спільну роботу щодо уніфікації системи тарифоутворення залізничних вантажних перевезень, запропоновану «Укрзалізницею» з жовтня 2022 року.
Ексголова правління «УЗ» Євген Лященко в інтерв’ю заявив, що без уніфікації компанія не зможе закінчити рік із прибутком. За його словами, на 2024 рік вона закладає не підвищення вантажних тарифів, а їхню гармонізацію. Це передбачає повну зміну моделі їхніх розрахунків за рахунок спрощення системи тарифоутворення, яка складається з п’яти різних класів і понад 20 коефіцієнтів. Серед пропозицій — єдиний тариф на перевезення порожніх вагонів і поділ за класами в прив’язці до технології перевезення.
За попередніми розрахунками, гармонізація тарифів мала б принести компанії додаткові 3−4 млрд грн до кінця року залежно від того, коли це рішення погодить уряд.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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