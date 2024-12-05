«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах

Особисті фінанси
46
«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах
«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах
«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету в швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер пасажирам доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Зазначається, що з моменту запуску Wi-Fi в Інтерсіті ним скористалися 750 тис. пасажирів — фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів, а загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайти.
Найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠ ⁠741/742 і № 777/778 Київ — Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.
Нагадаємо, що інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті від «Укрзалізниці»: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпанах» та 2 поїздах із вагонами МПЛТ.
Читайте також
Нагадаємо, раніше голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що «Укрзалізниця» почне оснащувати Wi-Fi нічні поїзди далекого сполучення у 2025 році.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.