«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах — Finance.ua

«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах Вчора 22:01 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» збільшила ліміти інтернету у швидкісних поїздах

«Укрзалізниця» вдвічі збільшила ліміти інтернету в швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер пасажирам доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що з моменту запуску Wi-Fi в Інтерсіті ним скористалися 750 тис. пасажирів — фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів, а загальний обсяг трафіку на борту перевищив 2,3 петабайти.

Найбільш активні користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №⁠ ⁠741/742 і № 777/778 Київ — Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

Нагадаємо, що інтернет доступний у 16 поїздах Інтерсіті від «Укрзалізниці»: 10 Hyundai, 2 Skoda, 2 «Тарпанах» та 2 поїздах із вагонами МПЛТ.

Нагадаємо, раніше голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв , що «Укрзалізниця» почне оснащувати Wi-Fi нічні поїзди далекого сполучення у 2025 році.

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