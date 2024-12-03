«Лижний експрес» повертається: «Укрзалізниця» опублікувала графік потягів — Finance.ua

«Лижний експрес» повертається: «Укрзалізниця» опублікувала графік потягів Сьогодні 09:15 — Особисті фінанси

«Лижний експрес» повертається: «Укрзалізниця» опублікувала графік потягів

«Укрзалізниця» з 19 грудня запускає до гір традиційний сезонний «Лижний експрес» Інтерсіті+ № 743/744 за маршрутом Дарниця — Київ-Пасажирський — Львів — Славсько.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Цей швидкісний Hyundai — ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону», — сказано в повідомленні.

Графік

Поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03.

Зворотно зі Славська — о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва — о 22:28, до Дарниці — о 23:00.

«Завдяки „Лижному Експресу“ для мешканців Рівного ми теж маємо чудову новину! Тепер регіональні поїзди № 804/806 Рівне — Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська», — додали в компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила додатковий поїзд із Києва до Львова. Поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме до 8 грудня.

Член наглядової ради «УЗ», радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін раніше заявляв , що тарифи «Укрзалізниці» потребують зміни, державна компанія представить їхню концепцію бізнес-асоціаціям і на інших майданчиках, обговорювати версії можливого підвищення тарифів до цього некоректно.

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