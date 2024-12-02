Укрзалізниця запустила додатковий поїзд до Львова — Finance.ua

Укрзалізниця запустила додатковий поїзд до Львова Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Укрзалізниця запустила додатковий поїзд до Львова

Укрзалізниця запустила додатковий поїзд із Києва до Львова. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Читайте також «Укрзалізниця» встановить у поїздах далекого сполучення швидкісний інтернет

Поїзд № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 8 грудня.

Розклад:

8:18 — відправлення з Києва;

14:59 — прибуття до Львова;

14:14 — відправлення зі Львова;

21:33 — прибуття до Києва.

Квитки вже доступні в додатку Укрзалізниці, на сайті, в чат-ботах і в касах залізничних вокзалів.

Також на залізничних вокзалах по всій Україні запрацювали «Пункти незламності». У них можна підзарядити гаджети, якщо вдома немає світла. На 40 вокзалах у «Пунктах незламності» облаштовані зони для батьків з дітьми.

Довідка Finance.ua:

«Укрзалізниця» почне оснащувати Wi-Fi нічні поїзди далекого сполучення у 2025 році. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, пише «Інтерфакс-Україна».

З 15 грудня «Укрзалізниця» запускає прямий щоденний поїзд Київ — Будапешт (Угорщина) та потяг Київ — Чоп — Братислава (Словаччина) з пересадкою.

Крім того, Укрзалізниця призначає другу пару поїздів № 765/766 — 865/866 на маршруті Варшава — Рава-Руська — Львів та додає сполучення з Чернівцями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.