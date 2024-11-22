«Укрзалізниця» встановить у поїздах далекого сполучення швидкісний інтернет — Finance.ua
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«Укрзалізниця» встановить у поїздах далекого сполучення швидкісний інтернет

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«Укрзалізниця» встановить у поїздах далекого сполучення швидкісний інтернет
«Укрзалізниця» встановить у поїздах далекого сполучення швидкісний інтернет
«Укрзалізниця» почне оснащувати Wi-Fi нічні поїзди далекого сполучення у 2025 році.
Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, пише «Інтерфакс-Україна».
«У нічне сполучення почнемо додавати потроху інтернет. Будемо працювати над цим у 2025 році», — підкреслив очільник УЗ.
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Він не уточнив, коли саме почнеться встановлення обладнання для Wi-Fi у поїздах далекого сполучення, зазначивши, що це відбудеться «протягом 2025 року».
Раніше УЗ повідомила про запуск безкоштовного Wi-Fi у десяти поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+».
У липні в «Укрзалізниці» повідомляли, що встановила необхідне обладнання, що забезпечує доступ до Wi-Fi у 75% швидкісних поїздів.
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Системами доступу до інтернету вже обладнано 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан і два поїзди з вагонами МПЛТ.
Доступ до Wi-Fi на час дослідної експлуатації для пасажирів залишається безкоштовним. Мандрівники можуть скористатися 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.
УЗ надала покрокову інструкцію, як підключитись до мережі Wi-Fi у швидкісних поїздах:
  • Під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test.
  • Після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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