Нові рейси та менше часу у дорозі: УЗ оновила графік поїздів України — Finance.ua

Нові рейси та менше часу у дорозі: УЗ оновила графік поїздів України Сьогодні 09:38

Нові рейси та менше часу у дорозі: УЗ оновила графік поїздів України

«Укрзалізниця» представила новий графік руху, який вступить у дію з 15 грудня.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.

Нові рейси до гір, Карпат і міст України:

№ 33/34 Кривий Ріг — Ясіня: з’єднає Кривий Ріг, Львів і туристичні місця в Карпатах.

№ 61/62 Дніпро — Рахів: збільшить можливості для подорожей до Львова та Карпат.

№ 83/84 Київ — Солотвино: на 50% більше місць для подорожей до Славська та Закарпаття.

№ 125/126−129/130 Полтава, Кременчук — Ужгород: новий маршрут для сполучення Полтавщини із Карпатами.

№ 145/146 Харків — Чернівці: нове з’єднання Слобожанщини з Буковиною.

№ 165/166 Харків — Черкаси: забезпечить транспорт для мешканців Харкова, Дніпра та Черкас.

№ 823/824 Харків — Дніпро: регіональний поїзд для доїзду між великими містами.

Розширення та оптимізація наявних маршрутів:

№ 39/40 Запоріжжя — Солотвино тепер відправлятиметься пізніше (16:17), що дозволить пасажирам більше часу проводити в дорозі вночі.

№ 85/86 Запоріжжя — Львів продовжено до станції Рахів.

№ 105/106 Одеса — Київ може курсувати до Харкова у пікові періоди.

№ 113/114 Львів — Харків курсуватиме щоденно, з можливістю продовження до Івано-Франківська.

№ 133/134 Київ — Рахів тепер щоденний.

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Скорочення часу в дорозі завдяки оновленій інфраструктурі:

№ 13/14 Київ — Солотвино: мінус 1 год. 9 хв.

№ 55/56 Київ — Рахів: мінус 57 хв.

№ 45/46 Ужгород — Харків: мінус 51 хв.

№ 39/40 Запоріжжя — Солотвино: мінус 45 хв. із Запоріжжя.

№ ¾ Запоріжжя — Ужгород: мінус 41 хв. із Ужгорода.

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