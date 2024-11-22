Нові рейси та менше часу у дорозі: УЗ оновила графік поїздів України — Finance.ua
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Нові рейси та менше часу у дорозі: УЗ оновила графік поїздів України

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Нові рейси та менше часу у дорозі: УЗ оновила графік поїздів України
Нові рейси та менше часу у дорозі: УЗ оновила графік поїздів України
«Укрзалізниця» представила новий графік руху, який вступить у дію з 15 грудня.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.
Нові рейси до гір, Карпат і міст України:
  • № 33/34 Кривий Ріг — Ясіня: з’єднає Кривий Ріг, Львів і туристичні місця в Карпатах.
  • № 61/62 Дніпро — Рахів: збільшить можливості для подорожей до Львова та Карпат.
  • № 83/84 Київ — Солотвино: на 50% більше місць для подорожей до Славська та Закарпаття.
  • № 125/126−129/130 Полтава, Кременчук — Ужгород: новий маршрут для сполучення Полтавщини із Карпатами.
  • № 145/146 Харків — Чернівці: нове з’єднання Слобожанщини з Буковиною.
  • № 165/166 Харків — Черкаси: забезпечить транспорт для мешканців Харкова, Дніпра та Черкас.
  • № 823/824 Харків — Дніпро: регіональний поїзд для доїзду між великими містами.
Розширення та оптимізація наявних маршрутів:
  • № 39/40 Запоріжжя — Солотвино тепер відправлятиметься пізніше (16:17), що дозволить пасажирам більше часу проводити в дорозі вночі.
  • № 85/86 Запоріжжя — Львів продовжено до станції Рахів.
  • № 105/106 Одеса — Київ може курсувати до Харкова у пікові періоди.
  • № 113/114 Львів — Харків курсуватиме щоденно, з можливістю продовження до Івано-Франківська.
  • № 133/134 Київ — Рахів тепер щоденний.
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Скорочення часу в дорозі завдяки оновленій інфраструктурі:
  • № 13/14 Київ — Солотвино: мінус 1 год. 9 хв.
  • № 55/56 Київ — Рахів: мінус 57 хв.
  • № 45/46 Ужгород — Харків: мінус 51 хв.
  • № 39/40 Запоріжжя — Солотвино: мінус 45 хв. із Запоріжжя.
  • № ¾ Запоріжжя — Ужгород: мінус 41 хв. із Ужгорода.
За матеріалами:
Економічна Правда
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